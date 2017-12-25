壁画修复师——让文物活起来的工匠。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩） 《国家宝藏》正在央视热播，几乎每件文物的出场，都能引起观众的强烈共鸣。今天（12月25日）我们要带大家伙去认识一群特殊的人，他们能让文物“活”起来，他们就是壁画修复师。

修复师1：“我这工作很单一，却需要耐心。”

修复师2：“我们这活吧，挺细致的，还挺费眼睛的。”

陕西历史博物馆壁画基地办公室副主任王佳：“大概从2010年开始，就开始从事壁画保护修复工作，到现在已经有八年的时间了。”

2009年来到陕西历史博物馆后，学习文物修复专业的王佳，在八年时间里，共参与了十多幅壁画的修复，而近两年唐韩休墓内壁画的修复，又成为了他和其他修复师们的主要工作。

陕西历史博物馆壁画基地办公室副主任王佳：“咱们韩休墓的壁画，这次总共搬迁揭取回来了21幅壁画，我们现在已经完成了17幅壁画的修复。”

位于陕西省西安市长安区郭新庄村南的韩休墓，是一座由甬道和墓室等组成的唐代高级墓葬，墓主人韩休是唐玄宗执政初期最为器重的宰相之一。该墓在2014年被发现时，除了一些残存的物件外，就数墓葬内的那些壁画最为精美了，而其中的一幅玄武图壁画修复起来难度比较大。

陕西历史博物馆壁画基地办公室副主任王佳：“因为它在墓室中，遭到过盗墓贼的破坏，导致它正面有大量的壁画颜料快脱落，预计会花费大量的时间在这个残块的拼对和拼接上面。”

编辑： 王瑜