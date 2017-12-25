盖房捡到"太岁"巨蘑菇？ 专家：可能是工业废料

盖房捡到"太岁"巨蘑菇？专家解释：可能是工业废料。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌 薛嘉茜） 这两天,西安鄠邑区的段师傅可是格外兴奋，他捡到一个宝贝疙瘩。

鄠邑区龙家寨村民：“这好像海底的东西，有很久了吧，这是地里发现的，咋可能是水里的，以前没见过，好像跟太岁是有点像。”

记者：“这会我们就来到了鄠邑区龙家寨的段先生家，他说的宝贝疙瘩就在我身后，给大家看看，3，2，1，就是它！虽然我们还不知道这是什么东西，但是可以通过感官先来了解一下，大体上看这个东西非常像一个巨型蘑菇，而且戳上去，底下软软的，上面很有弹性，闻一下也没什么怪味儿，有股土味儿，这个杯子里是昨天晚上段先生从这个东西身上剪下来的一点用开水泡了泡，现在看水变成了淡黄色，还有些沈淀物，那这究竟是什么东西呢？”

鄠邑区龙家寨段先生：“上网查了查，这好像太岁，太沉了，搬不动，我就把它分成两半了，外观长得像，而且说里面含糖，我昨晚用血糖仪测了，就是有糖分。”

这个大块头是几天前，段师傅家在盖房子的时候，工人不知道从哪拉来了一车土，哗啦倒下来，这个大块头变就被倒出来了，上网一查觉得挺像太岁，段师傅就赶紧给它洗了个澡，好生泡着。

记者：“要真是太岁你觉得值多少钱？”

鄠邑区龙家寨段先生：“最起码得好几十万呢，我盖楼盖个三层小楼，精装修的。”

记者：“那这个东西到底是什么呢？我们还需要通过专业的检测机构来认定，这太大了我们搬不动就让段师傅给我们从上面剪下来一些。”

陕西省微生物研究所副所长李峻志：“从目前的情况来看，这个东西应该不是大家说的太岁。”

记者：“怎么判断的呢？”

陕西省微生物研究所副所长李峻志：“因为真的太岁是有蛋白质的，用火烧一下就会有味道。”

不是太岁会是什么呢？

陕西省微生物研究所副所长李峻志：“七八十年代农村刷墙用的，107胶的主要成分是聚乙烯醇，用完了以后直接用袋子一装，或者用桶装，扔了或者填埋。”

可段师傅意外收获的宝贝疙瘩怎么会跟刷墙扯上关系呢？

陕西省微生物研究所副所长李峻志：“过了一二十年以后袋子降解了，这种胶就成为了袋状或者桶状，然后再加上后来的风吹日晒和一些微生物的附着，就成了这个样子，我看这就是个编织袋的样子。”

李所长说，真的太岁确实非常罕见，物以稀为贵，也正因为如此，它本身的价值还在研究当中，所以请大家不要盲目听信谣言。如果碰到类似太岁的物体，可以用上述火烧和开水浸泡的方式来检验，如果还不确定，可以送去专业机构进行鉴定。

编辑： 王瑜