盖房捡到"太岁"巨蘑菇？ 专家：可能是工业废料

盖房捡到"太岁"巨蘑菇？专家解释：可能是工业废料。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 解志昌 薛嘉茜） 这两天,西安鄠邑区的段师傅可是格外兴奋，他捡到一个宝贝疙瘩。
鄠邑区龙家寨村民：“这好像海底的东西，有很久了吧，这是地里发现的，咋可能是水里的，以前没见过，好像跟太岁是有点像。”
记者：“这会我们就来到了鄠邑区龙家寨的段先生家，他说的宝贝疙瘩就在我身后，给大家看看，3，2，1，就是它！虽然我们还不知道这是什么东西，但是可以通过感官先来了解一下，大体上看这个东西非常像一个巨型蘑菇，而且戳上去，底下软软的，上面很有弹性，闻一下也没什么怪味儿，有股土味儿，这个杯子里是昨天晚上段先生从这个东西身上剪下来的一点用开水泡了泡，现在看水变成了淡黄色，还有些沈淀物，那这究竟是什么东西呢？”
鄠邑区龙家寨段先生：“上网查了查，这好像太岁，太沉了，搬不动，我就把它分成两半了，外观长得像，而且说里面含糖，我昨晚用血糖仪测了，就是有糖分。”
这个大块头是几天前，段师傅家在盖房子的时候，工人不知道从哪拉来了一车土，哗啦倒下来，这个大块头变就被倒出来了，上网一查觉得挺像太岁，段师傅就赶紧给它洗了个澡，好生泡着。
记者：“要真是太岁你觉得值多少钱？”
鄠邑区龙家寨段先生：“最起码得好几十万呢，我盖楼盖个三层小楼，精装修的。”
记者：“那这个东西到底是什么呢？我们还需要通过专业的检测机构来认定，这太大了我们搬不动就让段师傅给我们从上面剪下来一些。”
陕西省微生物研究所副所长李峻志：“从目前的情况来看，这个东西应该不是大家说的太岁。”
记者：“怎么判断的呢？”
陕西省微生物研究所副所长李峻志：“因为真的太岁是有蛋白质的，用火烧一下就会有味道。”
不是太岁会是什么呢？
陕西省微生物研究所副所长李峻志：“七八十年代农村刷墙用的，107胶的主要成分是聚乙烯醇，用完了以后直接用袋子一装，或者用桶装，扔了或者填埋。”
可段师傅意外收获的宝贝疙瘩怎么会跟刷墙扯上关系呢？
陕西省微生物研究所副所长李峻志：“过了一二十年以后袋子降解了，这种胶就成为了袋状或者桶状，然后再加上后来的风吹日晒和一些微生物的附着，就成了这个样子，我看这就是个编织袋的样子。”
李所长说，真的太岁确实非常罕见，物以稀为贵，也正因为如此，它本身的价值还在研究当中，所以请大家不要盲目听信谣言。如果碰到类似太岁的物体，可以用上述火烧和开水浸泡的方式来检验，如果还不确定，可以送去专业机构进行鉴定。
编辑： 王瑜
娱乐由智冠控股集团独家冠名的2018西安广播电视台石榴花少儿春节联欢晚会第二场复赛活动，在西安广播电视台石榴花剧场隆重举办。12-25
娱乐据悉，陈婷为无锡人，1981年9月30日出生，曾是无锡舞蹈团舞蹈演员，传闻称曾在北京电影学院就读，是张艺谋再婚妻子。12-25
娱乐据悉，周杰伦2014年宣布和昆凌婚讯，转眼间时间已过了三年，两人现育有小周周和小小周，儿女双全，有了圆满的家庭生活。12-25
娱乐将一首出了名难唱的《我们说好的》演绎得直击人心，独特的嗓音直接“俘获”了张靓颖的心，也惊艳了现场观众，顺利讨教成功。12-25
娱乐由企鹅影视和笑果文化联合出品的《吐槽大会》第二季第3期昨日播出后，在社交网络引起了新一波热议。12-25
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22