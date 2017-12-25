安康一铲车驾驶员砂场作业致2人死亡 嫌疑人被刑拘

西部网安康讯（记者 毛明博） 12月24日，安康汉滨区关庙镇一砂石厂发生惨剧：开铲车的驾驶员李某在作业时致2人死亡。今天（12月25日）记者从公安汉滨分局了解到，涉嫌重大责任事故罪的嫌疑人李某已被刑拘。目前，善后事宜正在处理，案件仍在侦办中。

12月24日10时20分，公安汉滨分局关庙派出所接110指令称，关庙镇青石梁（包湾村）汉江河道砂场内装载车轧死两人，请出警处置。派出所接指令后出警，民警赶赴现场时，一名人员已死亡，另一名伤者送至医院后抢救无效死亡。

经初查，确认肇事人员李某，系青石梁砂场铲车驾驶员。死者黄某，男性，系货车驾驶员。死者王某，男性，系青石梁砂场记账员。

经公安汉滨分局查明，12月24日8时40分许，黄某驾驶货车到青石梁砂场拉砂，砂场铲车司机李某在发动铲车准备为黄某货车上砂石料时，见王某从砂场办公室出来后走到铲车前方，在等待数十秒后，李某误认为黄、王二人已离开铲车前方，遂启动铲车前进，致王某当场死亡，黄某受伤后因抢救无效死亡。

编辑： 王瑜