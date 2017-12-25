警方突查传销点遭袭击倒地，"袭警者"实为传销头。
警方突查传销点遭袭击倒地，"袭警者"实为传销头。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民） 今天（12月25日）上午，咸阳警方捣毁了辖区一处传销窝点，没想到出现了戏剧性的一幕。
记者：“这里是咸阳市人民西路上的长威小区，辖区派出所民警接到报警，在我身旁这个单元内有一处传销窝点，正当民警对十多名传销人员进行控制的时候，发生了意想不到的一幕。”
咸阳公安秦都分局渭阳西路派出所巡逻防控队队长李运航：“我正在问一个传销人员，突然一个白色上身的男子从我背后一把把我搂倒，我们三个人最后才把他制服。”
多年处置传销经验的李运航说自己还从来没有见到这样的状况，而将“袭警”男子带回派出所后，事情出现了戏剧性的一幕。
民警：“你为啥打民警？”
嫌疑人姜某：“我想离开这个地方。”
民警：“离开这为啥打民警？”
嫌疑人姜某：“我不打民警我上面还有人，他们会到我家找事。”
嫌疑人江某的一番话令民警哭笑不得，为了求关注，这苦肉计也太坑人了吧。民警这一下可被摔的不轻，原本以为这江某只是一名传销受害者，可接下来的调查令人大跌眼镜。
记者：“你认识这个人吗？”
传销人员1：“他是我们这里的主任。”
传销人员2：“他给我们上课。”
不但这江某不是被人控制，他才恰恰是控制别人的传销头目。
传销人员1：“他们不让我走，我吓坏了，看到民警的时候我可高兴了。”
原来这江某玩的不是苦肉计，而是金蝉脱壳啊。还好民警并没有被他虚假的真诚所打动。
记者：“既然是求助为啥不直接跟民警说，而要打民警呢？
嫌疑人江某：“在网上有报道，在这时候打民警才会被带出来。”
记者：“你不就是‘主任’么？底下的人都听你的，谁能控制你呢？”
记者：“演砸了吧？”
这真是偷鸡不成蚀把米，想装影帝却没那个实力。目前，因暴力妨害公务，江某已被警方控制，接受进一步调查。
编辑： 王瑜
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