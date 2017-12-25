拉水车撞断电线杆，惊险"多米诺骨牌”"依次倒下。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 许萌） 多米诺骨牌游戏大家都知道，推倒一块骨牌，因为连锁反应，能让不计其数的骨牌依次倒下。昨天（12月24日）晚上就在西安的街头上，多米诺骨牌上演了，现场可是很危险。

当记者赶到西安市南三环与长安路十字的东南角，一根电线杆已经倒在路边，一辆拉水车还在漏着水。

附近居民：“拉水车向后倒车撞断了电线杆。”

靠近拉水车，记者发现，现场断掉的不只是一根电线杆。

附近居民：“那个断了把这个拉断了。”

附近居民告诉记者，一根电线杆断了后，线缆又拉断了另一根电线杆，而接连遭殃的就是这辆白色轿车，直接被电线杆砸中。拉水车漏着水，周围冒起白烟，附近宾馆工作人员说这是刚从秦岭拉回来的温泉水，本来是要给酒店客人洗澡用的，结果司机一个大意闯了祸。

附近宾馆工作人员：“司机不小心撞了那个白色车。”

记者：“是谁的？”

附近宾馆工作人员：“宾馆一个同事的家属的车。”

目击者说当时就是一瞬间的事，宾馆门前接连断了两根电线杆，万幸没有伤到任何人。

附近居民：“没有人受伤，当时没人。”

拉水车司机：“当时就是倒车，没看到。”

记者：“你受伤没？”

拉水车司机：“没有。”

事发后电力中断，今天记者得知事发现场的电力在今天下午3点已恢复。

编辑： 王瑜