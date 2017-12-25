市民上班路遇受伤白鹭忙救助 随后送往野生动物园

市民上班路遇受伤白鹭忙救助，被送往野生动物园。

市民上班路遇受伤白鹭忙救助，被送往野生动物园。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报午间版》李玄 景诗贻） 12月25日早上，西安市民赵师傅上班路过高冠河时，突然发现在河中央有一只疑似白鹭的鸟，还受伤了。

赵师傅告诉记者，事发当时，这只鸟在从水中央的草丛中往岸边挣扎，而当他走进查看时，发现这只鸟的腿部受伤。

见此情况，赵师傅赶紧对这只鸟进行了救助，而就在救助当中，赵师傅的眼睛还被这只鸟啄伤，值得庆幸的是，并无大碍。

随后，记者也联系了长安区动管站的工作人员。工作人员赶到现场后表示，这只受伤的鸟类是白鹭。

目前，工作人员已经将受伤的白鹭送到野生动物园进行救治。

编辑： 王瑜