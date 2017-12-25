陕历博低调秀“彩蛋” 馆藏一级文物够《国家宝藏》播570期

西部网讯（记者 敬泽昊 秦怡） 在昨晚（12月24日）播出的《国家宝藏》中，陕西历史博物馆推荐的葡萄花鸟纹银香囊、杜虎符、懿德太子墓壁画《阙楼仪仗图》这三件文物，早在节目播出前就被本地媒体翻了个底朝天，可以说除了看三位明星如何演绎国宝的前世今生之外，这期节目并没有太大悬念。

直到郭涛登场，在陕西历史博物馆的壁画修复室里，一幅壁画在镜头中一闪而过，这幅没有在节目中被详细提及的壁画，其实才是这一期节目里埋下的最大“彩蛋”。

彩蛋一：一闪而过的《观鸟捕蝉图》 解开多年去向之谜

节目中一闪而过的这幅壁画，名叫《观鸟捕蝉图》，1971年出土于陕西省乾县唐章怀太子李贤墓。图中共三人，左侧一侍女，头梳高髻，身着窄袖小襦，肩披绿裹红面的帔帛，帔帛右襟轻搭于左臂之上，下身着绿色曳地长裙，右手握簪子搔头，仰头看天空中的飞鸟；中间一名为男装侍女，头梳球形髻，身着圆领窄袖袍，腰系黑带，带下挂囊，下着束口裤，足穿尖头线鞋，举起右手在全神贯注地捕打树干上的一只蝉；右侧一侍女头梳高髻，身着小襦、帔帛，长裙曳地，双手挽帔帛交叉于胸前，双目微闭，立于树下，好像在遐思。

画面中人、鸟、树三者动静交错，画家用无声的语言诉说出深宫中宫女们寂寞无聊和渴望自由的心情，是一幅别具匠心的珍品。而这种寂寞无聊和渴望自由的心情，也被很多人看作是唐章怀太子李贤人生最后岁月中内心的真实写照。他二十岁即被立为太子，前途本不可限量。遗憾的是被他的母后武则天先以谋反罪被废为庶人，紧接着流放巴州，二十九岁那年被逼自尽。

他的两位弟弟，唐中宗李显（同母）、唐睿宗李旦（同母），因为思念哥哥，在即位之后，先后两次组织最顶级的画匠绘制了章怀太子墓内精美的墓室壁画。这也使得这幅《观鸟捕蝉图》成为唐代壁画的代表作，其在美术史上的地位不亚于亮相这一期国家宝藏的《阙楼仪仗图》。

但不知为何，坊间一直传言这幅壁画在二十多年前陕历博的搬迁中丢失了。这次从节目一闪而过的片段可以得知，这幅壁画完好的珍藏在陕西历史博物馆，并已经完成了修复。

彩蛋二：杨贵妃婆婆武惠妃石椁 重达27吨曾被盗售至国外

而在当天节目开始前的宣传片中，还藏着另一枚“彩蛋”——一件巨大的石椁出现在了视频中。它的主人是唐玄宗曾经最宠爱的妃子武惠妃，也是杨贵妃的婆婆（杨贵妃本来是嫁给武惠妃之子寿王李瑁的）。

这件石椁仿照宫殿形状设计，其内外均雕刻有侍女、花卉、鸟兽等，具有极高的科学、历史、艺术价值，是全国已发现的唐代石椁中体量最大，反映内容最丰富，色彩保存最好的一件。

这件27吨重的石椁能够入藏陕西历史博物馆，要从2006年警方破获一起盗墓案说起。当年西安警方在侦破此案中，发现武惠妃敬陵内的部分文物已经被盗墓贼转卖出境，其中这件石椁以100万美元的价格被卖给了美国一位古董商。随后警方立即启动国际追索程序，最终经过长时间的谈判，终于将石棺椁和部分被盗壁画一并追回。

因为重量太大，博物馆展厅的承重不够，使得武惠妃石椁一直藏于库房之中，无法对游客开放。但在去年，仅是部分经过修复的敬陵壁画展出后，就引起了不小的轰动。

陕历博有多少《国家宝藏》？一期选三件可供播出近570期

文物只分珍贵文物和一般文物两类。而珍贵文物又分为三级，基本上能够上一级文物标准的就是国宝了，这类文物陕西历史博物馆就有1709件组（2008年定级）。如果一期选三件，就够《国家宝藏》播出近570期了。这个数量在参加《国家宝藏》节目录制的九家博物馆中，只低于继承了许多清朝皇家珍藏的故宫博物院。

横向比较馆藏一级文物数量，几个博物馆之间的差距显现的并不明显。但是将比较范围扩大到馆藏文物总数，九家博物馆之间便拉开了很大的差距。故宫博物院、陕西历史博物馆和上海博物馆分列前三位，馆藏文物数量全在100万件以上（分别是180多万件、170多万件和102万件），遥遥领先于还没有突破50万大关的其它六家博物馆（数据来源于各馆官方网站）。

为了确保珍贵文物的安全，2002年国家文物局发布了《禁止出境文物禁止出国（境）展览文物目录》，到目前一共公布了三批，共有195件组文物被列入其中。这次九家博物馆带来的国宝文物，绝大多数都入选了这个目录，可以说这个目录里列出的，应该就是中国最顶级的文物了。而这195件（组）中有34件（组）是陕西籍，其中23件（组）被包括陕西历史博物馆在内的陕西8家文博机构收藏。

另外，根据最新公布的全国可移动文物普查结果显示，陕西以近775万件的数量，在北京之后位居全国第二位。在这里不得不提陕西另一家文博机构——陕西省考古研究院。作为陕西考古发掘的主力军，以他们收藏的文物为主体的陕西考古博物馆也在紧张建设中，公众也将终于有机会看到这些深藏于库房之中的文物了。

编辑： 王瑜