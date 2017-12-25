特高压交直流工程竣工 陕西电网迈入特高压新时代

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励） 今天（12月25日）上午，随着上海庙—山东特高压直流工程全线建成，标志着国家电网纳入国家大气污染防治行动计划的特高压交直流工程全面竣工，我国特高压电网取得里程碑进展。其中，3项重点建设工程自陕西过境，陕西电网迈入了特高压新时代。

2013年9月，国务院发布的《大气污染防治行动计划》提出，通过5年努力，通过逐步提高接受外输电比例等措施替代燃煤，实现燃煤消费总量负增长。自2014年11月以来，国家电网用3年左右的时间，先后建成了4条交流、6条直流共10项特高压工程。这10项工程建成后，我国华北、华东初步建成连接主要能源基地和负荷中心的特高压骨干网架，形成了“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源互联网新格局。

自2012年以来，陕西境内特高压工程建设项目共有12项，其中，1000千伏榆横—潍坊交流输变电工程、±800千伏灵州—绍兴直流线路工程和上海庙—山东直流线路工程三项工程被纳入国家大气污染防治计划重点项目。截止目前，我省已投运特高压工程5项，在建特高压工程3项，待建和规划特高压工程各2项，陕西电网迈入特高压新时代。

国家电网陕西省电力公司特高压工程建设管理办公室副主任陈立斌：“‘十三五’期间，陕西电力规划延安至雄安、彬长至徐州两项特高压工程，到2020年，将形成“两交三直”共5个外送通道，外送能力超过2500万千瓦。”

据了解，特高压是目前世界上最先进的输电技术，具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势，可以更安全、更高效、更环保地配置能源。特高压电网“一头连着西部清洁能源开发利用、一头连着东中部雾霾治理”，发展特高压电网已成为国家能源转型、绿色发展的战略重点。

编辑： 王瑜