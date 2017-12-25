特高压交直流工程竣工 陕西电网迈入特高压新时代

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励） 今天（12月25日）上午，随着上海庙—山东特高压直流工程全线建成，标志着国家电网纳入国家大气污染防治行动计划的特高压交直流工程全面竣工，我国特高压电网取得里程碑进展。其中，3项重点建设工程自陕西过境，陕西电网迈入了特高压新时代。
2013年9月，国务院发布的《大气污染防治行动计划》提出，通过5年努力，通过逐步提高接受外输电比例等措施替代燃煤，实现燃煤消费总量负增长。自2014年11月以来，国家电网用3年左右的时间，先后建成了4条交流、6条直流共10项特高压工程。这10项工程建成后，我国华北、华东初步建成连接主要能源基地和负荷中心的特高压骨干网架，形成了“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源互联网新格局。
自2012年以来，陕西境内特高压工程建设项目共有12项，其中，1000千伏榆横—潍坊交流输变电工程、±800千伏灵州—绍兴直流线路工程和上海庙—山东直流线路工程三项工程被纳入国家大气污染防治计划重点项目。截止目前，我省已投运特高压工程5项，在建特高压工程3项，待建和规划特高压工程各2项，陕西电网迈入特高压新时代。
国家电网陕西省电力公司特高压工程建设管理办公室副主任陈立斌：“‘十三五’期间，陕西电力规划延安至雄安、彬长至徐州两项特高压工程，到2020年，将形成“两交三直”共5个外送通道，外送能力超过2500万千瓦。”
据了解，特高压是目前世界上最先进的输电技术，具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势，可以更安全、更高效、更环保地配置能源。特高压电网“一头连着西部清洁能源开发利用、一头连着东中部雾霾治理”，发展特高压电网已成为国家能源转型、绿色发展的战略重点。
编辑： 王瑜
娱乐由智冠控股集团独家冠名的2018西安广播电视台石榴花少儿春节联欢晚会第二场复赛活动，在西安广播电视台石榴花剧场隆重举办。12-25
娱乐据悉，陈婷为无锡人，1981年9月30日出生，曾是无锡舞蹈团舞蹈演员，传闻称曾在北京电影学院就读，是张艺谋再婚妻子。12-25
娱乐据悉，周杰伦2014年宣布和昆凌婚讯，转眼间时间已过了三年，两人现育有小周周和小小周，儿女双全，有了圆满的家庭生活。12-25
娱乐将一首出了名难唱的《我们说好的》演绎得直击人心，独特的嗓音直接“俘获”了张靓颖的心，也惊艳了现场观众，顺利讨教成功。12-25
娱乐由企鹅影视和笑果文化联合出品的《吐槽大会》第二季第3期昨日播出后，在社交网络引起了新一波热议。12-25
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22