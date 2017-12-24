沣东镐京村村民搬离 80多年老榆树让大伙放心不下

镐京村村民搬离，老榆树让大伙放心不下。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚） 沣东新城斗门街道的镐京村，最近村民都在相继搬离，而搬走前，有一件东西让大家都放心不下。
在108国道旁，斗门街道镐京村的这棵参天大树，看起来年岁已经不小了。
村民：“这树时间长的很了，算是村里现在年龄最大的树。”
老榆树是什么人栽的，树龄究竟有多少，没有人说的清。村里上了岁数的老人估计，这棵树树龄至少有80年，它也见证了好几代人的成长。
村民（83岁）：“那边是个城墙，这边是个村寨，娃娃们结伴在这里耍。”
村民（65岁）：“到了6月天，树叶子一长上来，半个村子都是凉快的。”
村民（41岁）：“ 我小时爬到树杈上玩呢。”
这棵老榆树的树干到底有多粗？如果让一个成人去抱树干，最多只能抱一半，而两个人合抱才刚刚好。经过测量，这棵老榆树的周长是2.55米。
在过去的几十年里，村里很多的老树都未能保留，而唯独这棵老榆树存活下来。之前还有一些客商想要收购这棵树，但大伙都没有同意。眼下村里正在拆迁，所以村民们希望这棵树能够予以保留，给大家留一个曾经在这里生活过的念想。
村民：“啥都可以重新置办，就是时间不能，让它重新再长还需要时间，镐京村就凭这个纪念呢。”
随后，记者电话联系了沣东新城管委会的工作人员，他们表示会通过街办联系古树鉴定人员。如果这棵老榆树符合标准，将会予以保护。
编辑： 王瑜
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