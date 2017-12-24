中共陕西省委十三届二次全会在西安举行。

陕西省委书记、省长胡和平代表省委常委会作报告。

西部网讯（记者 秦振） 中国共产党陕西省第十三届委员会第二次全体会议12月23日至24日在西安举行。全会听取省委常委会工作报告，审议通过《中共陕西省委关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 奋力谱写陕西追赶超越新篇章的决定》。陕西省委书记、省长胡和平讲话。毛万春部署贯彻中央八项规定实施细则和脱贫攻坚工作。

全会认真学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，听取省委常委会工作报告，分析经济形势，安排明年工作，审议通过《中共陕西省委关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 奋力谱写陕西追赶超越新篇章的决定》，对贯彻中央八项规定实施细则和脱贫攻坚等工作进行部署，达到了统一思想、凝聚共识、坚定信心、鼓舞干劲的目的。

全会由省委常委会主持。省委书记、省长胡和平代表省委常委会报告今年工作，分析经济形势，安排明年工作，并就深入学习贯彻十九大精神，更好推动陕西追赶超越发展作出部署。省委副书记毛万春部署贯彻中央八项规定实施细则和脱贫攻坚工作。省委常委贺荣、张广智、梁桂、徐新荣、王永康、庄长兴、杜航伟、姜锋、钱引安在主席台就座。省委委员和省委候补委员出席会议。

全会认为，今年以来，在以习近平为核心的党中央坚强领导下，全省上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，突出迎接十九大召开、学习宣传贯彻十九大精神这条主线，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，认真落实“五新”战略任务，推动全省经济社会发展和党的建设迈上了新台阶。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，促进经济社会持续健康发展。

胡和平指出，学习宣传贯彻十九大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务。要在全面学、系统学、反复学的基础上，深刻领会十九大精神的核心要义，牢牢把握为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴这个初心和使命，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个灵魂和主线，牢牢把握中国特色社会主义新时代这个新的历史方位，推动学习贯彻工作往实里走、往深里走、往心里走。要深入学习贯彻习近平总书记来陕视察重要讲话精神，进一步增加机遇意识、风险意识、开拓意识、质量意识，始终把追赶超越作为全省发 展的鲜明主题，按照“五个扎实”要求推动全省各项工作。要全面落实省第十三次党代会部署，自觉把党的基本理论、基本路线、基本方略贯彻到“五新”战略任务实施的全过程，把十九大各项部署体现在当前正在做的各项工作中，持续用力、久久为功，确保十九大精神在陕西落地生根、见到实效。

胡和平强调，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展，必须切实解决好制约全省发展的不平衡不充分问题。要着眼构建现代化经济体系，以提高质量和效益为中心，加快推进质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。要着眼走在创新驱动发展前列，以推动军民融合、部省融合、央地融合等融合创新为突破口，加快创新型省份建设，充分发挥创新对发展的引领作用。要着眼形成全面开放新格局，用好陕西综合交通重要枢纽和对外开放重要门户的优势，大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，努力使对外开放成为新时代追赶超越的新优势。要着眼激发发展的内生动力，坚持正确改革方向，持续深化“放管服”改革、国资国企改革、农业供给侧结构性改革等重要领域和关键环节改革，进一步释放全省发展潜能。要着眼全面建成小康社会，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，确保使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。

胡和平强调，要认真贯彻新时代党的建设总要求，把加强干部队伍建设作为党建工作的重点，在继续深入落实“三项机制”的同时，突出政治过硬、纪律严明、本领高强“三条要求”，努力打造一支忠诚干净担当的干部队伍。要做到政治过硬，牢固树立“四个意识”，坚定不移维护习近平同志核心地位，坚定不移维护党中央权威和党的集中统一领导，一切行动听党指挥，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要做到纪律严明，把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定实施细则精神，严格遵守党的各项纪律，严格执行我们党在长期实践中形成的重大原则、优良传统、工作惯例，自觉接受组织和群众监督，始终知敬畏、存戒惧、守底线。要做到本领高强，时刻保持能力不足的危机感，不断加强学习，促进知行合一，勇于担当尽责，进一步开阔视野、丰富知识、增强本领，努力成为各项工作的行家里手。

胡和平强调，明年要重点抓好八项工作：一是以推动高质量发展为目标，继续深化供给侧改革，加快构建具有陕西特色的现代化经济体系。二是以深入推进国家创新试点示范建设、深化科技体制改革等为抓手，加快创新驱动发展。三是启动实施乡村振兴战略，深入推进农村改革，加强农村综合整治和美丽乡村建设，加快农业农村现代化步伐。四是以完善产权制度和要素市场化配置为重点，深化市场经济体制改革，优化提升营商环境，加快建设内陆改革开放新高地。五是以县域经济发展和城镇建设为抓手，进一步提升区域战略联动性、全局性，促进三 大区域彰显特色协调发展。六是聚焦脱贫攻坚、就业增收等群众最关心最直接最现实的利益问题，尽力而为、量力而行做好民生工作，持续增强全省人民的获得感幸福感安全感。七是统筹山水林田湖草系统治理，铁腕推进治污降霾，全面加强生态环境监管，加快建设美丽陕西。八是进一步加强党对经济工作领导，遵循市场规律，强化法治思维，改进工作作风，切实推动全省经济持续健康发展。

现职省级领导同志，省直部门单位主要负责同志，部分中央驻陕单位和省属企事业单位主要负责同志，各市县党政主要负责同志，在陕的党的十九大代表，省第十三次党代会基层一线代表等列席会议。

编辑： 王瑜