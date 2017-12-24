西安小区市场"飞线充电"隐患大 居民却不以为然

西安小区市场飞线充电常见。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李逸超 田啸天） 12月13日凌晨一点左右，北京市朝阳区十八里店乡一村民自建房发生火灾，造成5人死亡9人受伤。经过调查，起火原因为正在充电的电动车引发的火灾。
近年来，电动车成为不少人的代步和运输工具，但其暴露出来的安全问题也日益增多，尤其是电动车充电不当常常诱发火灾事故。其中，私拉乱接电线，一旦线路出现故障，极易引发火灾。那在我们身边，这样的情况普遍吗？
今天（12月24日），记者走访了西安市的三个小区和一个街边市场，发现飞线充电的现象还是很常见的。
首先，记者来到了西安北郊龙首北路西段的一个小区。在这个小区的一栋楼下，停着十几辆电动车。与之对应的是，窗外垂下来的各式各样的插线板，还有几辆车在充着电。
在祥华苑小区，这一现象也是存在的。只要有电动车的地方，就有一根线飞下来给它充电。
在这个小区附近，有一家五金店，记者以买充电插板为由上前询问情况。
五金店工作人员：“没事没事，随便充，充电么。”
记者：“不会出事么？”
五金店工作人员：“不会不会。”
五金店的工作人员还向记者展示了一个自己制作的充电延长线。
五金店工作人员：“成天充呢，你看我这线，多少年了。”
随后，记者又来到了位于未央区永祥路的航建家属院。在这个小区里，这样飞线下楼给电动车充电的现象也不少，还有部分居民给电插板上面套了一个似乎是用来防水的塑料瓶。而且还有部分居民直接把线从家里拉到了小区的车棚。
记者：“线都能拉下来，出事了咋办？”
车棚工作人员：“那不敢保证。”
看来这用电安全，似乎人们都不怎么在乎，那么这街边市场里的情况如何呢？
记者在西安北郊永和路看到，沿街摊贩的上层空间分布着各式各样的电线、灯泡、LED灯带，还有各种易燃物品。而这里的商户们似乎也对这样的情况不以为然。
冬季进入了火灾高发期，用电安全必须得到重视。消除火灾隐患，还得要从身边做起。
编辑： 王瑜
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