女子遭三人绑架跳车逃跑? 原是与丈夫吵架闹矛盾

女子与丈夫吵架跳车引路人报警。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 吴畇彤） 昨天（12月23日）晚上十点多，正在西安市高新区进行夜查的交警唐延路中队突然收到指挥中心指令，要求他们拦截一辆甘肃牌照的小轿车，这到底怎么回事呢？

民警：“说是有一辆甘肃牌照的小车，有三个男的涉嫌绑架一名妇女，要求进行拦截。”

报警人称，他看见一名女子从车上跳了下来，随后被三名男子强行拉回车中。接到指令，民警迅速在丰惠路进行拦截。十点零五分，嫌疑车辆出现，民警迅速出击控制司机。

随后，民警对车上女子进行了询问，她告诉民警她跟这三个男子认识，而且其中有一个还是她的丈夫。

民警：“你没带身份证吗？你是什么地方人？”

女子的老公：“甘肃。”

民警：“你跟她什么关系？”

女子的老公：“她是我媳妇。”

听到这样的回答，让民警很不解。既然他们是夫妻关系，那为何女子要从行驶中的汽车上跳下呢？

女子的老公：“今天下午，我们闹了点矛盾。”

女子的朋友：“她跟她的老公，因为一些事情，情绪上有些波动不稳定，所以她跳车了。然后我们下去把她拉了起来。”

为了确认他们所说，民警将四人带到了唐延路派出所警务站进行再次核查。

唐延路交警中队中队长郝志强：“调查的结果实际上是一起夫妻闹矛盾的闹剧，因此就发生了跳车和被拉上车的事情。”

了解完情况后，民警对四人进行了批评教育，随后对车辆放行。

编辑： 王瑜