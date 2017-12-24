三万多现金落出租车上 西安的哥拾金不昧及时归还

三万多现金落车上，西安的哥拾金不昧及时归还。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天） 姚师傅是一名出租车司机，今天（12月24日）一早，有人把包落在他的车上了，打开一看，现金不少。

西安市出租汽车集团第三公司的哥姚师傅：“早上6点多，我从西安枣园西路前进大厦拉了两男乘客，一个在前头坐着，一个在后面坐着，到东关南街下车。紧接着我在友谊路上红会医院拉了两女娃，女娃说这座位上咋有个包。”

姚师傅一看包是个男士黑色包，应该是上一趟两个男乘客落下的。随后姚师傅就把包收好，赶紧联系了所属的西安市出租汽车集团第三公司。

西安市出租汽车集团第三公司二车队工作人员：“包里面有35700元现金。”

这乘客下车也没要票，而且包里放有这么多现金，一下子大家犯了难。

西安市出租汽车集团第三公司副经理汤家：“包交回车队以后，及时和西安公安公交分局联系。那边有人报警说丢了个包，也是装了三万多现金。经过核对，两个事情为一个事情。”

今天中午的时候，两位乘客来到了西安市出租汽车集团第三公司。

乘客张先生：“我开始在副驾驶坐着，我先下车。他付完车费就去旁边便利店买烟，顺便买早点，我就给他说给我也买份早点。买过来之后，我给他说包咋没拿，然后就惊慌了。”

张先生说，这些钱都是单位平时外出办事用的。包失而复得，终于让他悬着的心放下来了。

在这，小编也要提醒大家，出门在外，自身的财物一定要自己保管好，如果乘坐出租车的话，下车一定要索取发票。

编辑： 王瑜