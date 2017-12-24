三万多现金落出租车上 西安的哥拾金不昧及时归还

三万多现金落车上，西安的哥拾金不昧及时归还。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天） 姚师傅是一名出租车司机，今天（12月24日）一早，有人把包落在他的车上了，打开一看，现金不少。
西安市出租汽车集团第三公司的哥姚师傅：“早上6点多，我从西安枣园西路前进大厦拉了两男乘客，一个在前头坐着，一个在后面坐着，到东关南街下车。紧接着我在友谊路上红会医院拉了两女娃，女娃说这座位上咋有个包。”
姚师傅一看包是个男士黑色包，应该是上一趟两个男乘客落下的。随后姚师傅就把包收好，赶紧联系了所属的西安市出租汽车集团第三公司。
西安市出租汽车集团第三公司二车队工作人员：“包里面有35700元现金。”
这乘客下车也没要票，而且包里放有这么多现金，一下子大家犯了难。
西安市出租汽车集团第三公司副经理汤家：“包交回车队以后，及时和西安公安公交分局联系。那边有人报警说丢了个包，也是装了三万多现金。经过核对，两个事情为一个事情。”
今天中午的时候，两位乘客来到了西安市出租汽车集团第三公司。
乘客张先生：“我开始在副驾驶坐着，我先下车。他付完车费就去旁边便利店买烟，顺便买早点，我就给他说给我也买份早点。买过来之后，我给他说包咋没拿，然后就惊慌了。”
张先生说，这些钱都是单位平时外出办事用的。包失而复得，终于让他悬着的心放下来了。
在这，小编也要提醒大家，出门在外，自身的财物一定要自己保管好，如果乘坐出租车的话，下车一定要索取发票。
编辑： 王瑜
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21