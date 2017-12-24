西安自助停车已欠费两万笔 欠费过多将采取措施

自助停车缴费已欠费两万笔，欠费过多将采取措施。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋 《都市快报午间版》记者 任建明 何羽晗） 今年11月16日开始，西安市城墙内公共停车站点开始推行“无人值守”加“自助缴费的管理试点”，大伙停好车后，便可直接离开。而当车主准备离开时，只需用手机轻轻一扫车前方票据上的二维码，便可完成缴费，无需再等待收费员，方便快捷的缴费方式让车主们觉得很方便。

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车主：“扫码挺方便的，现在都有微信，一扫就走了，计时都是准确的。”

除了方便，这种缴费形式还有一个特点便是时间准确。或许，许多车主都因为停车时长的问题产生过质疑，而这种新型缴费方式，可以十分精准的确定停车时长。

西安市机动车停放中心工作人员：“现在每个车位下方都有一个地磁，当车辆停到车位内后，地磁会根据车辆的磁场反应，反馈到巡查员的pos机上。当车辆离开时，磁场也会反馈到pos机上。”

虽说自助缴费方便准确，但由于许多车主并没有在线支付功能，无法完成自助缴费，造成城墙内有许多公共停车欠费。根据统计，截止目前欠费情况已经达到两万笔。因此，要提醒各位车主的是，除了在线支付，还有一种方式可以进行缴费。

西安市机动车停放中心工作人员：“如果车主手机没电了，或者不愿意使用电子化支付，可以在城墙外找收费员，收费员可以收现金，通过现金的方式进行停车费的补缴。”

然而，还有部分车主，明明知道停车已经产生了费用，但却拒绝以任何形式来缴纳停车费，对于这些车主，如果欠费过多，停放中心也将对他们采取措施。

西安市机动车停放中心工作人员：“针对车主欠费到一定金额，收费员会对该车主进行劝离，劝离其停车。”

记者从西安市机动车停放服务中心了解到，下一步，他们还将申请与执法部门联手，对拒不缴纳停车费的车主采取措施。西安市机动车停放服务中心也呼吁广大车主，能够通过自觉，主动地进行停车费的缴纳。

编辑： 王瑜