西安街头现3D画效果逼真，连工带料花费一万多元。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙） 3D立体画，形象逼真，给人身临其境的感觉。目前，西安街头就出现了这样的3D画。

这两幅3D立体画，位于西安市曲江创客大街，它的主人叫王康。

王康：“这两幅作品，我们一共是五个人花了四天时间，现在基本上是收尾。3D画最大的点就是角度问题，如果稍微偏一点，是达不到立体效果的。”

第一次在路边看到这么逼真的3D画，周围市民表示特别新奇。

小王说自己的职业就是画画，像这样的两幅3D画，连工带料下来要花费一万多元。您还别嫌贵，人家说了，这可是手艺活。

编辑： 王瑜