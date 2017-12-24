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西安街头现3D画效果逼真 连工带料花费一万多元

时间：2017-12-24 20:41:03  来源：西部网-陕西新闻网  作者：任军龙

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西安街头现3D画效果逼真 连工带料花费一万多元

3D立体画，形象逼真，给人身临其境的感觉，目前，西安街头就出现了这样的3D画。

西安街头现3D画效果逼真，连工带料花费一万多元。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙） 3D立体画，形象逼真，给人身临其境的感觉。目前，西安街头就出现了这样的3D画。

这两幅3D立体画，位于西安市曲江创客大街，它的主人叫王康。

王康：“这两幅作品，我们一共是五个人花了四天时间，现在基本上是收尾。3D画最大的点就是角度问题，如果稍微偏一点，是达不到立体效果的。”

第一次在路边看到这么逼真的3D画，周围市民表示特别新奇。

小王说自己的职业就是画画，像这样的两幅3D画，连工带料下来要花费一万多元。您还别嫌贵，人家说了，这可是手艺活。

编辑： 王瑜

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