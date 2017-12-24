黄朝胜（中）讲述找寻失主过程。

西部网安康讯（记者 毛明博） “咱们得让儿孙永远记住黄师傅的好。”12月22日，当安康78岁的王春喜从民警手中接过丢失的9000元“救命钱”时，连声向拾金不昧的黄朝胜老人道谢。

吓一跳：9000元救命钱不见了！

12月22日早上，在安康市人民医院住院的史启改让老伴王春喜把手提袋里的梳子递给她，她要梳头，等王春喜取梳子时，才想起装梳子的手提袋不见了。

“装救命钱的手提袋不见了！”王春喜说，装梳子的手提袋内有9000元现金，这是给老伴做手术预备的，这把王春喜吓得差点瘫倒。

史启改边安慰老伴边帮他回忆手提袋去向，最终，王春喜记起早上到医院给老伴送饭时，将手提袋挂在了旁边的电动车上。

“早上我买了份面皮后就骑车到医院给老伴送饭，当时先把手提袋挂在了别人电动车上，然后取出面皮送给到了病房。”王春喜说，“那会儿应该是忘取手提袋了。”

王春喜没找到手提袋，于是赶紧报警。

慌了神：凭空咋多了9000元意外财？

就在王春喜夫妇为找不到的救命钱而着急的当口，今年70岁的黄朝胜老人也正为自己突然多出的9000元钱而犯愁。

黄朝胜介绍，爱人因交通事故在安康市人民医院治疗，12月22日上午，他给爱人送饭后，回家竟发现车后竟挂了个手提袋，里边有养老金，敬老优待证，还有塑料袋包裹一沓沓现金。“这把我吓坏了，咋就凭空多了9000元现金呢？”

因家在医院附近，黄朝胜最终决定带钱和物品到派出所请警察帮忙“找失主”。

有见证：7旬老汉捡钱悉数还 婉拒谢

公安汉滨分局江北派出所接警后，该所副所长鲁奇华、民警余祺等在现场询问失主并调取了监控，但未找到有价值的线索。

正当大家一筹莫展时，黄朝胜老人到派出所称其捡到了一个手提袋，经民警核查，黄朝胜所捡拾的手提袋正是王春喜丢失的，经清点，现金、物品一样不少。

“看到失而复得且分文未少的财物，王春喜跪谢黄朝胜并拿出酬金，而黄朝胜则不断婉拒，这一幕，让人感动不已。”余祺说。

“这9000元中有6000元都是向亲属借的，如果丢了就耽搁做手术了，幸好遇到好人如数归还了。”史启改和老伴说，“咱们得让儿孙永远记住黄师傅的好，也祝愿他们家代代好。”