文坛名家热议长篇小说《新姨》 2017文学陕军喜获丰收

12月24日，长篇小说《新姨》研讨会在咸阳召开。
长篇小说《新姨》是陕西省作协副主席王海历经6年创作修改完成的作品。
西部网讯（记者 彭芬） 今天（12月24日），由作家出版社、《中国作家》杂志社、陕西省作协主办的长篇小说《新姨》研讨会在咸阳召开，中国作协副主席、书记处书记李敬泽，中国作协副主席、陕西作协主席贾平凹出席。京陕两地专家、评论家就《新姨》的艺术价值以及文学陕军的创作成就、发展道路进行了深入的探讨和把脉。
文坛名家热议长篇小说《新姨》
据悉，长篇小说《新姨》是陕西省作协副主席王海历经6年创作修改完成的作品，于今年8月出版。
《新姨》的故事发生在陕西咸阳茂陵附近，主人公是一个在生活中煎熬，在痛苦中成长的女人，新婚第二天丈夫就被抓了壮丁，从此开始了漫长的等待。30多年来，她将自己的苦难以剪纸的形式表达，最终成为一位民间剪纸艺术大师。
“想不到王海这么个粗拉拉的汉子，却极善于揣摩新媳妇和老婆婆内心千回百转的冲突，活脱脱写出了一个杰出的民间剪纸艺术家，如何从古原上诞生，在极端的封闭环境中有内在的轰轰烈烈……”中国小说学会会长雷达在贺信中说，《新姨》中对厚重文化、民俗文化的自然呈现，写出了人物的灵魂境界。
与会专家们一致认为，《新姨》中既有对五陵原特有的人文环境和风土人情的逼真描绘，也有历史感和生存的苦难，两者相融合传达了对生命的体验，是作者王海乃至陕西长篇小说的又一精品力作。
多部力作备受关注 文学陕军再出发闪耀中国文坛
近年来，陕西作家直面现实、贴近生活、关注民生，创作出了一大批具有历史积淀、人性深度和精神高度的精品力作，使陕西成为现代乡土文学和社会历史小说的重镇。
2017年是文学陕军的丰收年：贾平凹的《秦岭志》、陈彦的《主角》、高建群的《我的菩提树》、红柯的《太阳深处的火惂》、王海的《新姨》等长篇力作都受到中国文坛的关注。文学陕军再次出发，以团队的形式闪耀中国文坛。
编辑： 王瑜
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