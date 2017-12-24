国产水陆两栖飞机AG600首飞成功 西飞承担中机身制造

国产水陆两栖飞机AG600首飞成功。

西部网讯（记者 彭芬 通讯员 周丹岩） 今天（12月24日）上午9:39，由我国自主研发的首款大型水陆两栖飞机——“鲲龙”AG600顺利起飞，10:43，飞机平稳降落于广东珠海金湾机场。这标志着这型世界在研最大的水陆两用飞机从研制阶段正式迈入试飞阶段，飞机计划在明年进行水上首飞。

西部网、陕西头条记者获悉，航空工业西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞”）在AG600项目研制中承担了中机身、中央翼、外翼、水密试验件、铁鸟试验件部件的制造。

从项目启动到中机身下线仅用11个月

西飞成立了一支高效精干的项目研制团队，为提高参研人员的积极性，还发起AG600项目研制立功竞赛活动，划拨AG600专项进度费，制定零件配套激励计划和部件装配激励计划。

2014年1月9日，机体结构数模发放完成，AG600新研正式启动；

6月15日，正式进入零件生产阶段；

9月19日，中机身龙骨梁在605厂房顺利开铆，正式迈入装配研制阶段；

12月8日，中机身最为复杂的下船体下架；

12月25日，中机身总装顺利下架。

从AG600项目启动到中机身下线，仅用了11个月的时间，而从开铆到中机身下架只用了97天。

2015年，西飞完成AG600飞机零件制造13000余项，完成组部件装配162个，完成21个工作包装配，完成13个工作包交付任务。

2016年，西飞以客户服务为重点，开展了002架部件交付、保留封闭、故障排查、紧急订货、新增前缘修补、新增001架机翼加强等工作。

攻克多项技术难关 为新型水面飞行器发展奠定基础

AG600飞机的研制对我国民机产业的发展具有里程碑的意义，在研制过程中，参研人员攻克了气水动融合布局设计与试验技术，高抗浪船体设计与试验技术，复杂机构高支柱起落架设计制造技术，气水密铆接制造技术，机翼薄壁高筋整体壁板喷丸成型技术，多曲变截面船体结构装配制造技术等多项技术难关，形成具有自主知识产权的水陆两栖飞机设计研发技术体系，全面提升我国水面飞行器的设计和制造能力，为新型水面飞行器的发展奠定坚实基础。

从ARJ21到C919，再到AG600，西飞也在一个个项目中不断摸索，为后续型号研制积累了许多经验。