西安今日晚高峰时段城管全员在岗 将加大共享单车管理

2015年12月24日晚，西安街头的垃圾。资料图
小黄车西安运营中心组织700多人对车辆进行规范摆放。
西部网讯（记者 刘望）记者今天（12月24日）从相关部门了解到，针对今晚交通晚高峰人员密集情况，西安城市管理部门和部分共享单车企业联合行动，安排专门人员上街值守，确保市民出行安全有序。
ofo组织700余人规范摆放自行车
12月23日下午，ofo小黄车启动了安全运维保障活动。从昨天下午至12月25日24点，小黄车西安运营中心组织全市一半以上的运维人员，共计700多人，集中安排在西安市区东西南北四条大街、钟楼、小寨、新城广场等重点区域，对车辆进行规范摆放，避免车辆乱停乱放和其他影响安全的情况发生。
“服务好市民的出行本来就是我们小黄车的责任，尤其是在这种特别日子里更是我们的义务，家人也都很理解。”小黄车运维师傅王师傅说。
从12月24日凌晨开始，ofo小黄车APP也将上线“骑行乐”闪屏安全提示，提醒用户“24日交通晚高峰期间西安钟楼、新城广场、小寨、大雁塔等地人流量较大，行人通行困难，建议步行前往”。并在西安城墙的东西南北四个城门，安排专职工作人员负责引导用户有序停车，步行进入人员密集区域。
下午5点后摩拜单车禁入城墙区域
23日至24日下午5点前，摩拜单车集中各型运维车辆清收城内、小寨周边、大雁塔、高新路沿线单车，并调运至较远区域投放，避免用户将车辆重新骑入。重点围绕明城墙区域，将车辆调度向外延伸1.5km，制造区域的单车真空状态。
24日下午5点开始，摩拜单车运维团队在各入口设卡阻拦单车进入。如有路段单车集中摆放超过30辆，运维人员及时将车辆搬运至背街，保证核心干道的人流通行效率。若游客离散时没有将城内淤积车辆骑出，运维团队及时介入，调运淤积车辆，恢复正常秩序。
针对当日人流量较大的热点区域，摩拜单车已针对性上线临时电子禁停围栏，包含明城墙内、小寨商圈、大雁塔遗址公园，并安排全天线上提醒，提前告知用户禁停政策，从用户安全角度出发，规劝用户步行前往。
城管部门将加强巡查 及时清扫保洁
今天上午11时前，钟楼周边增设的移动公厕已设置到位。参与重点区域环境保障工作的所有保洁人员上午已在12时前上岗。晚上，西安市重点区域的保洁人员将全员待命，待12月25日凌晨待街面人员散尽后及时清扫保洁。
城管部门将在电视塔—西五路、桥梓口—顺城巷的区域内保持平时3倍以上保洁力量。针对东大街骡马市口、案板街口、柳巷北口及北大街西一路、西大街竹笆市和桥梓口、南大街粉巷口和东木头市西口、西木头市东口等重点区域，将有城管队员进行值守。
城管执法部门会同公安、安监等部门劝阻燃放孔明灯、悬挂摆放“网红气球”等行为，杜绝升放氢气球进行户外宣传的行为，防止拥堵、踩踏等事件发生。
编辑： 沈晓芳
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