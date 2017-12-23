城固151所学校拖欠2053万制作费 教育部门：明年底付清

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 陈雯婷 史凯强）从去年底到今年初，汉中城固县加速推进“双高双普”工作。尤其在今年三四月间，各中小学集中建设了一批校园文化宣传设施。如今一年过去了，参与建设的数十家广告装潢公司却一直没拿到制作费。

去年底，城固县北一路一家广告装潢公司接到县城某高中的订单，定制了一万多块钱的宣传画，用于教学楼和物理实验楼的校园文化墙。当时学校要的很急，双方谈过价格后就开始制作，可没想到完工已经一年多了，公司还没有要回钱。

在记者调查中，一些广告装潢经营者表示，他们原以为给学校干活不会欠钱，没想到干了活钱还是要不回来。城固县城石路某广告装潢公司负责人告诉记者，今年三四月间，城固县几乎所有的学校都在集中建设校园文化设施，光一家学校就欠他们五六万元制作费，说是4月12号省上验收结束后给，可到现在一分钱还没见到。

城固县民主街某广告装潢公司负责人表示，当时多个中小学都找到他们，请他们设法帮忙制作校园文化墙、展板、喷绘等，几个学校一共欠他们近三十万元，说是交工后一个月给钱，可直到前几天几个学校都让他们等教育局通知。

这位负责人表示，据初步估算，城固县参与这次校园文化建设的广告装潢公司有近百个，由于干了活却拿不到钱，有人就在网络上发帖举报，城固县教体局很快做出回应，表示现在已经聘请第三方的审计机构，对这些宣传制作费进行审计，等到审计过后才能付钱，而之所以这么做的目的也是为了杜绝在建设过程中出现的违规违纪的问题。

记者来到汉中城固县教体局教体局，负责校园文化建设的招生办党支部副书记崔广宏告诉记者，今年三四月间，为了保证能顺利通过省上“双高双普”的检查，城固县大多数学校为了赶进度，在集中修建校园文化设施时，都没有经过县上规定的这个招投标和市场询价，难免出现价格虚高的情况。而一些广告经营者则认为，当初干活前，各学校已和他们已经达成协议，可他们加班加点完成任务，不但说好的价钱要重算，还迟迟拿不到钱，这让他们很难接受。

城固县教体局相关负责人表示，经过初步核算，全县151所学校一共拖欠各个广告装潢公司宣传制作费2053万多元。目前城固县副县长杨刚已经带领工作组展开审计工作，由第三方审计机构将各学校产生的宣传制作费重新核实，最终确定的资金数额由城固县教体局上报城固县政府主要领导审定，再纳入2018年城固县的整体预算当中。汉中城固县教体局招生办党支部副书记崔广宏最后表示，从目前工作进度来看，这部分资金应该是在2018年年底之前，通过专账专户的形式，拨付到各个学校。

编辑： 张娟