榆林神木一幼儿园女老师虐童 教育部门责令将其辞退

榆林神木一幼儿园女老师虐童。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 林强）最近，有网友爆出一段陕北神木一家幼儿园的监控视频，而这段视频的内容再次让很多身为父母的人异常气愤。

网友爆出的这段视频发生在12月21日，榆林神木第四幼儿园，在画面中能看到一名年轻的女老师在教室内推搡一个身穿黄色衣服的孩子，而后转向靠在墙边几个孩子用脚踹了过去，其中一个小女孩被狠狠踢翻在地。在对这几个孩子一顿连环殴打后，这名女老师仍然怒气未消，转而将目标锁定站在教室中间的孩子，尽管孩子一再躲闪，但仍然重重挨了几巴掌。整个过程持续了90秒，孩子们除了委屈地躲闪，丝毫没有任何反抗。

记者了解到，当这段视频在网上流传之后，很多家长难以掩饰自己的愤怒。

家长：“觉得这就不配当老师。”

家长：“不知道这老师心里是怎么了。”

最近，幼儿园虐童这样的事件不断在发生，我们不禁想问，在舆论的谴责以及法律的严惩下，为什么虐童事件依然还在继续，这些老师到底怎么了？

专家：“好多年轻的老师把教师这个职业只是当做谋生的手段而没有事业心，所以在遇到一些调皮的孩子就不能接纳他们，往往采取简单粗暴的办法处理；第二就是一些年轻的老师在生活和工作上遇到一些压力，没有一个合理的宣泄途径，往往把孩子当做一个宣泄的对象。”

出现一次虐童，相关部门处理一次，但几乎都是走在事件的后面，那么对于幼儿园老师来说，有没有一些好的办法来尽可能规避虐童的发生呢？

专家：“这个和老师的素养是有很大关系的，作为政府来说，应该加大免费师范生的培养，把一些真正热爱教育的德才兼备的老师吸纳到这个队伍；另外对于幼儿园教师的待遇方面，合理要求尽量满足，否则也会影响到他们的工作态度。”

记者了解到，这起事件发生后，当地教育部门已经责令将这名老师辞退，并且给予幼儿园一定的处罚，警方也在进一步调查，但是我们觉得，事情对于孩子造成的心理影响恐怕不是处理老师就能解决的。

专家：“幼儿园的教育就是一种爱的教育，这种情况就会让孩子在幼儿园没有安全感和归属感，以后当他长大了走向社会的时候，有可能在他的性格方面都会产生负面影响。”

编辑： 高政超