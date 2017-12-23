渭河摆渡人：坚守渭河上最后一个渡口

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 林强）随着时代的快速发展，我们身边原有的一些行业都在渐渐消失，而在历史悠久的渭河岸边，曾经有着近百个渡口，摆渡这样一个特殊的行业繁荣了几百年，但随着现代化进程的加快，渭河两岸这一特有景象渐渐消失。不过有一个人，他用自己的热情守护着一个即将消失的古老职业。

在兴平市龙兴渡口，记者见到了今年40多岁的尹参军师傅。他在渭河驾驶摆渡船已经20多年，也正因为他的存在，让这样一幅古老的画面一直在延续。

记者：“现在每天坐船的人多不多？”

尹师傅：“哎，还行吧。”

尹师傅告诉记者，在兴平南边一河之隔便是周至县。历史上，渭河南北两个县的老百姓，走亲访友和赶庙会已经成为习惯，这最主要的交通方式就是坐渡船。

尹师傅：“如果到对岸去，走路要绕七八十里路呢，从这过河方便啊，过去上了岸就到了。”

龙兴村渡口的历史可以追溯到汉代，而这个村也流传着一个和渡河有关的传说。

尹师傅：“相传刘秀当年被追到这，看到河里有一条船，便想着试一试，谁想到就过去了，随后这个村就叫龙过村，后来改为龙兴村。”

尹师傅说，现在路越来越好走了，渡船的人也逐年减少，有时候一天只有一个人渡河，但即使这样，只要有人坐，船就不会停下来。

尹师傅：“哪怕南岸有一个人，我也要过去把人接过来，岸两边绝对不让人等，能渡船的都是有急事的。”

尹师傅：“有人了就渡，没有了就歇着抽个烟，修修岸边的路，还是要坚守呢。”

一根20斤重的杆子，不仅撑起了一条船，也默默撑起了别人的路，更成为了附近老百姓内心的一份寄托。只要有人，这位渭河上最后的摆渡人就会一直坚守下去。

编辑： 高政超