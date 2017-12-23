女子网络贷款未能及时还清遭催款 亲友收污秽短信

网贷未能及时还，亲友收污秽短信。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬）最近，家住西安北郊的王女士特别气愤，主要是因为亲朋好友都收到一条关于她的相同短信。
西安市民王女士（化名）：“这个短信是特别特别恶心的，特别侮辱人的，最近这段时间我连门都不敢出，都不敢见亲朋好友。”
记者了解到，这个月月初，家住西安北郊的王女士因为最近房子装修，手头紧。于是通过手机上的贷款软件借了一些钱。
西安市民王女士（化名）：“有一家是借三千，一周后还四千二，还有一家是借六千四，（一周后）还款八千。”
连同利息和押金，王女士陆续从四家网贷的软件上借了四万元。本想着能够按时还款，可最近家里突然出现了一些意外状况，导致王女士不能及时将钱还上，于是其中一家名为无忧借条的贷款软件，就通过微信开始催款。
而就在之后不久，王女士的七位亲友陆续收到了一条相同的彩信，内容是王女士本人以及其身份证的照片，上面还配有污秽不堪的文字和黄色图片。最让人难以接受的是，里面的文字短信，竟然侮辱了王女士的一家。
西安市民王女士（化名）：“说我是什么卖淫小姐，得了什么艾滋病一类的话，上面还有一些黄色图片。”
王女士说，当初贷款的时候，公司将自己的通讯录进行了备份，没曾想，污秽短信却发到了亲戚朋友的手机上。最让王女士担心的是，母亲有心脏病，父亲有脑梗，这样的情况让们如何承受。
西安市民王女士（化名）：“前两天我父亲收到这个短信就一直在问我，我一直和他解释，我说是信息被盗取了才是这样的，我害怕他们犯病。”
为了弄清真相，当着记者的面，王女士回拨了发送污秽短信的电话，但一直无人接听。
随后，王女士又通过微信语音电话，联系贷款公司的工作人员，但也无人接听。王女士也打算报警解决此事。
与此同时，律师也表示，对于发送污秽短信的这种行为，涉嫌违反《治安管理处罚法》第四十二条第五项的内容，多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的，将处5日以上、10日以下的拘留并处500元以下的罚款。情节特别严重的，还可以追究其刑事责任。
编辑： 高政超
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