西安一居民家中深夜被盗 四万多现金被偷损失惨重

家中深夜被盗，四万多现金被偷。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天）今天（12月23日），家住西安市习武园34号院的张先生向记者反映称，自己家深夜被盗，损失惨重。

记者赶到张先生家看到，张先生家住小区2楼，他家的防护网已经被剪断，据张先生说，家中卧室的两个包里面一共有四万五千元的现金被偷。

张先生透露，他是做配件生意的，这些钱本身是用来付账用的。

张先生的父亲说，他半夜曾听见到声响，但是就是起不来，一家人早上起来，头也很晕，感觉像被下了药。

据一位保洁员透露，就在半夜4点半左右，他刚好看见一名男子从楼上跳下来，就在楼下还站着一名男子，最后这两名男子跑了。

目前，张先生已经将此事反映给了辖区派出所，警方也已经展开调查。

编辑： 高政超