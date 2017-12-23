西安一居民家中深夜被盗 四万多现金被偷损失惨重

家中深夜被盗，四万多现金被偷。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天）今天（12月23日），家住西安市习武园34号院的张先生向记者反映称，自己家深夜被盗，损失惨重。
记者赶到张先生家看到，张先生家住小区2楼，他家的防护网已经被剪断，据张先生说，家中卧室的两个包里面一共有四万五千元的现金被偷。
张先生透露，他是做配件生意的，这些钱本身是用来付账用的。
张先生的父亲说，他半夜曾听见到声响，但是就是起不来，一家人早上起来，头也很晕，感觉像被下了药。
据一位保洁员透露，就在半夜4点半左右，他刚好看见一名男子从楼上跳下来，就在楼下还站着一名男子，最后这两名男子跑了。
目前，张先生已经将此事反映给了辖区派出所，警方也已经展开调查。
编辑： 高政超
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21