货车行驶中突然起火 货物燃烧殆尽幸无人员伤亡

货车行驶中突起火，货物燃烧殆尽。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王寰）今天（12月23日）一早，天还没亮，家住西安长安区斗门镇冯三村的村民们在梦乡中被一阵呼喊声惊醒，起床一看，竟然是有一辆车在村中猛烈燃烧。
村民：“早上大概五点多，最后119来灭的火。”
上午十点，记者在西安长安区斗门镇冯三村的村道上见到了发生意外的厢式货车。只见车身大面积熏黑，整辆车的前半部分已经烧成了框架，车里的各种零部件都裸露在外，这辆厢式货车已经报废。而据车主描述，车辆起火时，是正在行驶的时候。
车主：“行驶中突然‘砰’的一声，然后滑行了一段，之后烧起来了。”
记者了解到，值得庆幸的是，车辆起火后并没有伤到人，火势也没有蔓延。而除了车辆本身的损失以外，车主说，他们本来是赶早给咸阳那边送货的，车里是满载，这损失的一车货物，最让人心疼，价值大概在两万多元。
记者在现场也看到，在起火后，司机也对车上的货物进行了紧急抢救，但收效甚微，车尾部堆满了烧焦、散落的各类小食品。仅剩的几箱零食搬到了路边，但是包装袋也都有不同程度破损，没办法再出售了。
目前，保险公司的工作人员也来到了现场，下一步还有待消防部门对起火原因做详细调查。
编辑： 高政超
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