全国林科十佳毕业生杨凌受表彰 为绿色发展贡献青春力量

12月23日，2018届全国林科十佳毕业生评选颁奖典礼在西北农林科技大学举行。
12月23日，2018届全国林科十佳毕业生评选颁奖典礼在西北农林科技大学举行。
西部网讯（记者 彭芬） 今天（12月23日）下午，“北美枫情杯”2018届全国林科十佳毕业生评选颁奖典礼在西北农林科技大学举行。活动组委会向全国林科十佳毕业生、部分优秀毕业生代表，以及优秀组织单位和优秀组织个人颁奖。
“北美枫情杯”全国林科十佳毕业生评选活动由中国林业教育学会、国家林业局人才开发交流中心共同主办，自2010年以来已成功举办8届。活动面向全国近300所涉林院校应届毕业生开展，参与活动毕业生人数已达60万人，共评选出全国林科十佳毕业生220名，优秀毕业生884名。
据悉，2018届全国林科十佳毕业生评选活动于今年5月启动，历时6个多月。经过院校推荐、资格审核等环节，确定了来自49家参评单位的443名正式候选人，经微信公众投票及专家综合评审，产生研究生、本科、高职三个组别“十佳毕业生”共30名，“优秀毕业生”119名。
颁奖典礼上，2018届全国林科十佳毕业生代表娄佳宁现场分享了她的成长经历和感悟。娄佳宁同学向全国林科大学生发出倡议，号召大家坚持林业梦想，为生态文明和美丽中国建设贡献青春和力量。
全国林科十佳毕业生评选活动充分展示了林科学子奋发向上的良好精神风貌，发挥了优秀学子的典型示范引领作用，为更好促进林科毕业生理性择业和就业起到重要的推动作用。
获奖名单
（一）研究生组“全国林科十佳毕业生”
邓思宇 福建农林大学
冯君锋 中国林业科学研究院
刘海琳 南京林业大学
罗锐钰 中南林业科技大学
万才超 东北林业大学
王 葆 北京林业大学
吴 凯 东北林业大学
闫伟明 西南林业大学
杨 喜 国际竹藤中心
曾全超 西北农林科技大学
（二）本科组“全国林科十佳毕业生”
贾绿媛 北京林业大学
李美娜 福建农林大学
刘 璐 南京林业大学
娄佳宁 西北农林科技大学
孙佳栩 南京森林警察学院
王思佳 华南农业大学
伍炫蓓 四川农业大学
徐雷涛 中南林业科技大学
杨 松 河北农业大学
张 成 东北林业大学
（三）高职组“全国林科十佳毕业生”
曹 猛 辽宁林业职业技术学院
范叶誉 广西生态工程职业技术学院
高春云 江西环境工程职业学院
韩玉洁 湖北生态工程职业技术学院
黄峰云 福建林业职业技术学院
王 锐 杨凌职业技术学院
王瑞瑞 山西林业职业技术学院
吴鑫慧 丽水职业技术学院
辛雅萱 云南林业职业技术学院
叶希珈 江苏农林职业技术学院
编辑： 高政超
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