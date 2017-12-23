圣诞期间秦华将在小寨等人流密集地设临时移动抢修站

西部网讯（记者 彭芬）记者今天（12月23日）从西安秦华天然气公司获悉，为避免因人流量密集造成交通堵塞从而导致应急处置无法顺利实施，该公司将在平安夜和圣诞节期间，在朝阳门外、西华门、小寨十字东南角人流量密集地临时增设移动抢维修站。

在圣诞节来临之前，秦华公司已抽出专人安排实施对朝阳门外、西华门、小寨十字东南角等人流量密集地及其周边区域所有天然气运行管网及其附属设施进行全面安全大检查，杜绝事故隐患。

其中重点对钟楼什字东、南、西、北四条大街和雁塔路、长安路、解放路、高新路、未央路、小寨什字、大雁塔广场等人员密集地区的天然气管线，以及和管线相邻的地下密闭空间、地裂带进行一次完整的查漏和检查，并对宾馆、饭店、大型商业综合体等单位的调压设施进行全面检查。

秦华天然气公司的生产调度、96777服务热线等部门24小时值班，民用维修、工商维修以及中压庭院维修等部门已全部做好了人员值班、车辆调配、备品备件准备等项工作，以确保圣诞期间西安市燃气安全运行。

编辑： 高政超