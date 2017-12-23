大国之翼摄影展开幕 图片展现大飞机研制全过程

“大国之翼——中国大飞机研制历程摄影巡回展”西安站在陕西省图书馆开幕。
观展学生和“大飞机”合影留念。
西部网讯（记者 刘望）12月23日，“大国之翼——中国大飞机研制历程摄影巡回展”西安站在陕西省图书馆开幕。
大飞机研制历程摄影展公开展示中国大飞机研制过程中的100余幅珍贵影像，生动再现了我国C919大型客机和ARJ21新支线飞机研制的艰辛历程和精彩瞬间。
此次摄影展从6000多张参选照片中，选出了100多张照片。照片作者中既有从业数十年的专业摄影师，也有大飞机事业的亲历者，还有心怀大飞机梦想的航空爱好者。他们的作品不仅记录了大飞机研制的精彩瞬间，也诠释了“长期奋斗、长期攻关、长期吃苦、长期奉献”的大飞机精神。
C919大型客机是我国首款完全按照适航标准和主流市场标准研制的单通道干线飞机，基本型混合级布局158座，标准航程4075公里，增大航程5555公里。2017年5月5日，C919在上海浦东国际机场圆满首飞，目前已获得国内外客户785架订单。ARJ21新支线飞机则是我国首次按照国际民航规章自行研制的中短程新型涡扇支线飞机，2008年11月28日在上海成功首飞，2016年6月28日正式投入航线运营，目前载客超过30000人。
C919大型客机与陕西的关系十分密切，研发技术与研发团队都与陕西紧密相关，2017年11月23日11时32分, C919大型客机型号合格审定试飞在西安阎良正式鸣枪。所以，此次“大国之翼——中国大飞机研制历程摄影巡回展”在西安进行展出，意义尤其重大，西安站巡展紧扣大飞机研制的艰辛历程,在原有的四个章节的基础上，加入“大飞机在陕西”篇章，进一步讲好大飞机C919与陕西的精彩故事。
开幕式现场还向陕西日报社摄影部、陕西高校摄影学会、学生代表、航空爱好者（航模大队）、资深飞友赠送了C919大型客机模型及《大国之翼——中国大飞机研制历程》摄影画册。摄影巡回展西安站为期三天，将于2017年12月26日闭幕。
编辑： 高政超
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