2017年平安夜西安地铁四个站点列车将越站通过

当日19:00开始关闭北大街、钟楼、永宁门及小寨站，20:00前完全关闭。

实行“一级安检”模式，逢包必检逢液必查逢疑必问。

西部网讯（记者 鄢山宇）12月24日恰逢周末，记者23日从西安地铁运营公司了解到，平安夜西安地铁将从当日19:00开始关闭北大街、钟楼、永宁门及小寨站，20:00前完全关闭，直至运营结束，所有列车经过上述四站均不停车，越站通过，乘客不能上下车，其他车站均正常运营，首末班车发车时间维持不变。

从20:00开始 北大街、小寨站不能换乘

结合历年客流情况，当日下午15：00起，钟楼、北大街、小寨等休闲、购物、聚餐热点区域客流会出现大幅增长，西安地铁将提前进入晚高峰运营模式，预计线网客流将达到170万人次左右，其中一号线为51万人次，二号线为78万人次，三号线41万人次。为最大限度满足乘客出行需求，西安地铁将提前做好运力储备，12月24日高峰时段一号线上线25列车，二号线上线35列车，三号线上线29列车，全线共安排备用列车9列，视客流情况随时上线缓解客运压力。

按照客运组织方案，西安地铁将从当日19:00开始关闭北大街、钟楼、永宁门及小寨站，20:00前完全关闭，直至运营结束，所有列车经过上述四站均不停车，越站通过，乘客不能上下车，其他车站均正常运营，首末班车发车时间维持不变。

需特别注意的是，从20:00开始，一、二号线将不能通过北大街换乘，二、三号线将不能通过小寨站换乘，北大街周边乘坐一号线需从洒金桥、五路口进站乘车，二号线需从安远门、南稍门进站乘车，小寨周边乘坐二号线需从体育场、纬一街进站乘车，三号线需从大雁塔、吉祥村进站乘车。请广大乘客提前规划出行路线及出行方式，预留地铁换乘时间，以免耽误行程。您在乘车过程中有任何问题可及时询问车站工作人员。

实行“一级安检”模式 逢包必检逢液必查逢疑必问

12月24日，西安地铁各站将提前完成临时栏杆、警戒绳的设置，有效疏导大客流的走向，确保通道的通畅和出入口、站厅客流的秩序。届时，西安地铁将密切关注换乘站、客流密集场所及热门商圈周边的重点车站，加强跟踪、监控客流变化情况，必要时，部分车站将采取客流控制措施。

为保障当日运营的平安有序，地铁全线网执行“逢包必检、逢液必查、逢疑必问”的“一级安检”模式；应急保障大队将组织8支应急分队，在加强车站巡防查控的同时兼顾列车巡视，如遇突发事件及时报告车站及驻站民警做好应急处置工作，进一步加强正线保安治安防范。请广大乘客在进站乘车时配合安检人员有序安检，禁止携带易燃易爆等违禁品乘车，共同营造文明、和谐、平安的出行环境。

编辑： 刘望