门面房里给人治病 城中村“黑店”非法行医被关停

门面房里给人治病，非法行医被关停。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳）昨天（12月21日），西安市长安区的公安、卫生、食药监等部门在辖区的城中村里开展联合执法行动，其中在西寨村里发现一家店面有问题。
执法人员：“他们当时每个老人头上、鼻子上、脚上都插着一些仪器，问老人们在那儿干啥呢，老人们只是说被这些工作人员拉过来做免费治疗。”
有人在城中村一个没有门头的门面房做起了免费治疗，这让辖区的卫生、食药监、公安等部门都认为大有问题。
执法人员：“他们这个门店没有向辖区卫生部门进行备案，工作人员也没有任何医师资质，从法律角度讲，他们已经属于非法行医活动。”
执法人员：“你们宣传仪器只能在药店里面，在这儿就不行，你必须是在药店或者是医疗器械经营单位里，可以进行这些宣传。你治疗的疾病涉及到人身安全，如果出现不良反应，你咋急救呢？”
没有西安市长安区颁发的工商营业执照、医疗机构执业许可证，租了间门面就做开始给人看病治疗了，对于这样的行为，联合执法的工作人员立即进行了叫停，不允许其再开门营业。
执法人员：“第一次和第二次是医疗管理机构对店方进行行政处罚，如果是两次之后，第三次发现他们从事非法行医活动，可能就触犯了《刑法》里面的非法行医罪，就要立刑事案件，追究他们的刑事责任。”
执法人员也提醒老年人们，在进入类似的门店之前，一定要看清对方的证照、资质，切莫进了“黑店”。
编辑： 高政超
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