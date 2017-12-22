弟弟陷入传销组织 哥哥苦寻六天五夜成功解救

弟弟陷入传销，哥哥苦寻六天五夜终解救。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李毅超）上周，《都市热线》报道了来自浙江的王师傅千里迢迢来西安寻找他弟弟的事情。王师傅接到弟弟的信息，怀疑弟弟被骗入传销组织。

王师傅的弟弟：“传销，不要乱说话 ，别人会看我手机的。”

当记者找到王师傅的弟弟通过手机发送的位置时，却发现这里并不像有人活动的样子。随后记者也就这一情况咨询了专业的反传销人士。

西安市反传销联盟小阮：“他百分之百是陷入传销了，这种是典型的北派传销，带有限制人身自由的形式。”

就在昨天晚上，记者收到王师傅的消息说，在反传销人士的帮助下，经过六天五夜的寻找，终于找到了他的弟弟小王。

西安市反传销联盟小魏：“几乎是村子都跑遍了，问了好多的村民，跑了三四个小时之后，在一家民房里发现有可疑的地方，那里面比较黑，踹开门之后有好多人，他弟就在里面。”

小魏说，找到王师傅的弟弟之后的营救过程，也不是很顺利。

西安市反传销联盟小魏：“我们当时想把他拉走，里面还有人上来动手的，想把我们阻止住，拉下来之后，我们报了警，他们那些人都跑了。”

记者再一次见到王师傅的时候，他看上去比之前憔悴了很多。小王告诉记者，其实早在今年六月份他刚刚来到西安的时候就已经被传销组织控制了。小王也向记者讲述了这半年里他的经历。小王说，他是因为找工作，被骗入传销的。

小王：“我说既然是在工地干活，就回去做饭吃算了，他们打了个的就回去了。他们那个时候告诉我，是在雁塔区，不是在灞桥区。”

小王就这么糊里糊涂的被带到了他们居住的地方，他没想到的是，噩梦才刚刚开始。

小王：“当天就被打了两顿。一进家门没掏手机、没说密码被打了一顿，后来有个领导，一进来我就跟他握手，那时候还没事，后来他就说，你手机密码到底多少，他看我不说，他就说你不说你还站着干嘛，意思就让我扎马步，扎了几分钟之后我就吃不消了，我的腿就有点软，所以我就趴到地上去了。这个时候领导就上来一脚把我踢倒，又把我的头按在地上撞，你看我这里现在还有一条疤。”

现在，小王的眼角上还有一条一厘米左右的疤痕。被打了几顿之后，小王慢慢开始顺从他们。

小王：“这几个月我就知道，我冲动也没有用，我就冷静下来了，我假装被他们洗脑，他们说什么我就做什么，他们说我这个人也比较聪明，慢慢就对我放松警惕了。因为这个月他们看我表现还不错，就把手机给我了。”

小王拿到了自己的手机之后，瞅准机会，找到了一个没有人监视的时候给他哥哥发出了求救信息，他哥哥这才赶到了西安。从只言片语中，我们无法想象到这个小伙子究竟经历了什么，但是所幸，小王最终平安获救。小王的弟弟给记者展示了一个笔记本，这个笔记本里面记录了他这半年里记的52页传销笔记。随便翻上几页，上面记载的内容更是充满了套路。比如说这一段，上面写的是“公司代理的产品玛丽诗，由于时间关系不为大家一一介绍了。”小王的弟弟告诉记者，其实这个所谓的产品，他们根本没有见过。而这段话中“以轻微的掌声欢迎某人”也是为了不惊扰到邻居，从而不会被邻居举报。反传销人士小魏也打算凭借多年的反传销经验给大家介绍一下有关传销的几点知识。

西安市反传销联盟小魏：“朋友熟人介绍工作，谈男女朋友，都不要相信，这都是传销的套路。住的是集体宿舍，生活条件非常艰苦，还非常神秘。先冷静配合他们，取得他们的信任之后，再设法向外界求救。”

最后，小魏也想提醒大家一句话：永远不要相信每天吃土豆炖白菜能挣到1040万。

编辑： 高政超