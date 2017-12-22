西成高铁下周“公交化”开行 3小时13分到成都

西成高铁下周“公交化”开行。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 姜林）西成高铁开通整半个月，陕川两省人民的交流正日益密切，明天就是周末了，高铁开行后，正在带动旅游热逐步升温。

西成开通半月 周末日发送2万客流

西成高铁开通到今天已经整整15天。根据西安北站统计，初期开行的19对西成高铁，周内日发送旅客约1.2万人次，周末日发送旅客人次在2万上下，能够“抢”到票登上车实属幸运。下午1点，最早一趟到达西安北站的动4252次列车，满载着四川旅客，开启了陕川周末两日游的模式。

四川游客：“来了30多个人，公司组织的。”

记者：“准备去哪里呢？”

四川游客：“兵马俑，爬华山。这里的名小吃，我们要（吃）个够。”

记者：“之前来过西安吗？”

四川游客：“来过，但是没有这么方便，现在特别的快捷。”

记者：“原来坐飞机吗？”

四川游客：“对，坐飞机需要中转，反而时间耽搁多。”

四川游客：“原来也坐过（普通）火车，要坐十几个小时，现在很方便，三四个小时就到了。”

编辑： 高政超