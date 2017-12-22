西安交警发布平安夜交通预警：重点商圈堵堵堵

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部分重点道路绕行方案。西安交警 供图

西部网讯（记者 刘望）本周末适逢圣诞平安夜，各商家也将利用商机集中开展促销活动，周末西安城区交通压力将明显增加。西安交警今天（12月22日）下午发布交通预警，公布24、25日晚拥堵路段。

24日18时城内交通流量达到峰值 重点商圈堵堵堵

预计今年最堵时段为12月24日（周日）晚高峰，24日午间开始，交通指数呈现走高趋势，18时左右达到峰值，流量会持续到21时。

12月25日（周一）工作日会出现交通流叠加的晚高峰，市区整体流量较大，持续时间较长。

预计今年易堵道路主要集中在市中心、一环、二环周边区域以及重点商圈周边道路。24日、25日晚高峰时段主城区城墙内区域主干道，特别是钟楼商圈区域的东西南北四条大街。小寨商圈的长安中路、小寨西路。大雁塔商圈的西影路、雁塔北路、翠华路、小寨西路。以及高新路、科技路、解放路、太华路等易造成交通拥堵。

24日晚19:30，曲江国际会展中心有演出活动，预计会场周边人车流量集中，开场前、散场后场馆周边的长安路、电视塔盘道、丈八东路、雁展路、汇新路等路段道路可能出现短时交通拥堵和停车位紧张的情况。

为避免拥堵，请驾驶人主动避开五星街天主教堂、糖坊街天主堂北堂、南新街基督教礼拜堂等宗教活动地区，选择其它线路绕行。

编辑： 刘望