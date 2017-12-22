广州旅游局西安推介别样岭南风情 邀市民去花城过年

推介会现场，粤剧《痴梦》表演婉转优美。

西部网讯(记者 李媛)“花城广州等你来，欢迎西安市民来广州过年，到花城看花，感受广州别样春节。”今天(12月22日)下午，2018“广州过年、花城看花”春节旅游推广活动在西安举行，推介会现场，广州市旅游局副局长谭爱英向西安市民发出热情邀请。

现场推介广式早茶、岭南建筑、长隆乐园等特色

围绕“花城”与“过年”的主题，推介会以视频的形式展示了广州人文历史、城市文化、美食美景和广式春节特色等。古朴典雅的西关大屋，中西合璧的东山洋房等岭南建筑；热闹非凡的迎春花市，古老传统的波罗诞庙会等极具地方特色的节庆活动；长隆乐园的欢乐刺激，百万葵园的浪漫花海，广州地标——广州塔等广州标志性景点；一座座拔地而起的购物广场；丰富多样的广式早点……这些广州的多元文化和独特风情，让现场嘉宾目不暇接。

随着欢快的声声鼓点，一曲《醒狮闹春》瞬间把现场嘉宾带到了温暖如春的南国花城，一场婉转优美的粤剧表演《痴梦》令人久久回味，民间艺人极具岭南特色的糖画表演，“西关小姐”婀娜的舞姿与悠扬的岭南音乐融合......精彩纷呈的表演节目充分展现了广府文化的魅力所在，让人对前往广州感受深厚文化积淀和独特民俗风情产生了浓厚的兴趣。

繁花似锦 邀您去广州体味别样年味

广州一年四季繁花似锦，“花城”的美誉已有1700多年。作为广州春节的一个传统活动，迎春花市不仅呈现了古老的岭南春节习俗,成为中国独一无二的民俗景观，还融合了广州人“讲意头”的传统，形成了自己独特的花卉语言，成为与广州人民生活密切相关的新春嘉年华。一年一度的迎春花市，人海如潮，热闹非凡。

“岭南风情的魅力可以通过视频欣赏，广府文化的特色可以通过音乐、舞蹈感受，然而，春节花市的热闹非凡和美丽芬芳是必须到花城广州才能零距离接触。”谭爱英介绍，2018年春节，广州将组织系列活动迎接四海宾朋的到来，如“花城广场灯光音乐会”、传统迎春花市、春节花车大巡游、第二十四届广州园林博览会、2018海心沙时尚花市、2018“花开盛世 灯耀中华”越秀花灯、2018年云台花园绿雕艺术花卉展、荔枝湾涌水上花市、广府庙会等活动。

编辑： 高政超