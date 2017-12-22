治污减霾政府先行 西安高新租17辆纯电动车做环境稽查

17辆纯电动车被用于治污减霾稽查。

西部网讯（记者 刘望）12月初，中央出台《党政机关公务用车管理办法》，规定党政机关带头使用新能源汽车，并按照规定逐步扩大新能源车的配备比例。而今天（12月22日），西安市就有一批纯电动汽车作为治污减霾巡查车，率先在公务用车领域落地。

今年以来，西安市政府先后发布5份文件，加快新能源汽车及相关附属设施的推广使用。今天，就有17辆纯电动新能源车和19台充电桩在高新区永阳公园亮相，并在日后作为公务用车，到铁腕治霾网格化管理的巡查过程中发挥作用。

记者注意到，这批巡查车为白色外观，车两侧喷涂着绿色的环保标识和“巡查车”字样，同时喷涂了监督电话，防止公务用车被用于其他活动，这些车的租赁费与充电费合计每台每月不到5000元，减少了政府单位购置新车的财政支出，节约了行政成本。

高新区环境监察大队队长、铁腕治霾办负责人尚伟说，之前，由于稽查车数量有限，环境监察部门收到群众投诉后处置力量较为薄弱，这批纯电动车租借到位后，可以以最小的成本增加执法力量，“咱们作为铁腕治霾办的成员单位，率先使用纯电动车，可以做好示范作用，引领市民绿色出行。”

“我们的车和充电桩也能和其他品牌的汽车以及充电桩互通互用。”西安城投特来电公司工作人员张颖介绍，这批新能源电动车和充电桩均按照最新的国家标准生产，下载专门的APP即可进行充电操作，45分钟可充满80%的电能，续航里程可达160公里。

目前，西安已有同类型运营充电站339座，充电设施数量达3941个，充电设施充电总次数超过10次，累计充电量1067万度。换算后可节省汽油82万升，累计减排3870吨。这17辆车也成为西安首批以纯电动新能源车用于铁腕治霾网格化巡查的案例。

编辑： 刘望