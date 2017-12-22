治污减霾政府先行 西安高新租17辆纯电动车做环境稽查

17辆纯电动车被用于治污减霾稽查。
西部网讯（记者 刘望）12月初，中央出台《党政机关公务用车管理办法》，规定党政机关带头使用新能源汽车，并按照规定逐步扩大新能源车的配备比例。而今天（12月22日），西安市就有一批纯电动汽车作为治污减霾巡查车，率先在公务用车领域落地。
今年以来，西安市政府先后发布5份文件，加快新能源汽车及相关附属设施的推广使用。今天，就有17辆纯电动新能源车和19台充电桩在高新区永阳公园亮相，并在日后作为公务用车，到铁腕治霾网格化管理的巡查过程中发挥作用。
记者注意到，这批巡查车为白色外观，车两侧喷涂着绿色的环保标识和“巡查车”字样，同时喷涂了监督电话，防止公务用车被用于其他活动，这些车的租赁费与充电费合计每台每月不到5000元，减少了政府单位购置新车的财政支出，节约了行政成本。
高新区环境监察大队队长、铁腕治霾办负责人尚伟说，之前，由于稽查车数量有限，环境监察部门收到群众投诉后处置力量较为薄弱，这批纯电动车租借到位后，可以以最小的成本增加执法力量，“咱们作为铁腕治霾办的成员单位，率先使用纯电动车，可以做好示范作用，引领市民绿色出行。”
“我们的车和充电桩也能和其他品牌的汽车以及充电桩互通互用。”西安城投特来电公司工作人员张颖介绍，这批新能源电动车和充电桩均按照最新的国家标准生产，下载专门的APP即可进行充电操作，45分钟可充满80%的电能，续航里程可达160公里。
目前，西安已有同类型运营充电站339座，充电设施数量达3941个，充电设施充电总次数超过10次，累计充电量1067万度。换算后可节省汽油82万升，累计减排3870吨。这17辆车也成为西安首批以纯电动新能源车用于铁腕治霾网格化巡查的案例。
编辑： 刘望
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21