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中国秦腔教育联盟在西安成立

时间：2017-12-22 18:03:49  来源：陕西网  作者：

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中国秦腔教育联盟在西安成立

12月22日，中国秦腔教育联盟成立大会在西安古都文化大酒店举行，省内外53家秦腔教育单位和秦腔院团集体签约加盟。

中国秦腔教育联盟成立大会现场。

西部网讯 12月22日，中国秦腔教育联盟成立大会在西安古都文化大酒店举行，省内外53家秦腔教育单位和秦腔院团集体签约加盟。

中国秦腔教育联盟由陕西艺术职业学院首先发起，在省内外12家单位共同倡议下，先后有53家秦腔教育单位和秦腔院团集体签约加盟，自由组成。

秦腔发展的关键是人才的培养，中国秦腔教育联盟的成立为秦腔艺术人才的培养搭建了一个平台。以联盟为纽带，使院校、剧团、企业和市场之间形成良好的沟通与对接，把课堂和舞台融合在一起，为秦腔艺术的传承与发展做出积极贡献。

中国秦腔教育联盟的成立，将盘活国内尤其是西北地区秦腔教育资源，实现各秦腔教育单位资源共享和优势互补，进一步推动秦腔在新的历史时期继承、发展、创新，让秦腔这个中国戏曲界的“活化石”焕发新的生机，最终走向世界舞台。

编辑： 刘振华

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