虚报冒领补贴违规租赁土地 陇县查处3起腐败案

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 日前，陇县纪委进一步正风肃纪，对3起侵害群众利益的不正之风和腐败问题进行了公开通报曝光。分别是：

1.陇县城关镇小寨村虚报冒领土地深松项目补贴支付组干部误工补贴问题。2015年7月，小寨村在实施土地深松项目过程中，以组机动地名义在三个组长个人名下多报面积30亩，套取财政补贴2700元，用于支付组长误工补贴和村集体支出，侵害了群众利益。2017年9月，小寨村支部书记张义茂受到党内警告处分，村监委会主任张恩科受到党内警告处分。

2.陇县天成镇马曲村党支部原书记闫本娃向建房群众收取地基费问题。马曲村三组在2006年至2013年，向41户建房群众收取地基费93600元，用于村集体工程开支。2017年9月，闫本娃受到党内严重警告处分。

3.陇县温水镇上川村原村主任申建军违规租赁集体土地问题。温水镇上川村原村主任申建军在没有土地合法手续的情况下，私自将集体土地擅自租赁给他人进行非农建设，导致村集体利益受到损失。2017年9月，申建军受到党内警告处分。

编辑： 焦晓珊