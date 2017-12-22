非法设置垃圾场污染环境 宝鸡通报3起破坏生态环境案

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）12月22日，宝鸡市纪委对外通报3起生态环境领域典型案例，持续加大生态环境领域监督执纪问责力度，强化震慑，这3起案件分别是：
岐山县蔡家坡镇洪沟村非法设置垃圾场问题。蔡家坡镇洪沟村六组在未经任何审批情况下，通过收取补偿费形式，在本组老虎渠设置垃圾场，造成周边环境污染。因失职失察、履职不力，蔡家坡镇镇长马宽雄、原镇长张鸿生、原副镇长杨旭分别受到行政警告处分；镇政府工作人员任红军受到记过处分；洪沟村委会主任杜根社受到党内警告处分。
陈仓区县功镇辖区内非法采砂问题。陈仓区水利局、林业局、市国土资源局陈仓分局、县功镇党委、政府履职尽责不到位，致使县功镇辖区内非法采砂现象屡禁不止，部分山体植被、林地、耕地遭到破坏。副区长苟晓明、张军辉、原副区长孙智博分别受到行政警告处分；国土资源分局副局长郑建让、国土监察大队队长王志忠分别受到党内警告处分；水利局局长王都社、林业局局长尉晓平、县功镇镇长郑小龙分别受到行政警告处分；水利局副局长张建文、林业局副局长王建春、县功镇副镇长杨鑫、河道站站长赵晓斌、水政监察大队队长唐周科、林业资源股股长杨小龙分别受到行政记过处分。
扶风阳晨牧业有限公司环保设施不到位问题。该企业在从事生猪养殖项目时，未按照 “三同时”要求完善跟进相应环保设施，且在二期项目建设时改变区域规划，违反养殖场建设环境保护标准。因履行监管职责不到位，召公镇负责环保的工作人员秦永军受到党内警告处分；环保扶风县分局监察大队环境监察股股长刘翠宁、召公镇兽医站站长海新正分别受到行政警告处分。
编辑： 焦晓珊
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