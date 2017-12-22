西部企业家年会西安举行 探讨中小企业发展之路

西部网（实习记者 尤晓萌）12月22日，第四届长安论坛暨2017中国·西部企业家年会，在西安大唐西市举行。记者了解到，本次论坛旨在立足西部区域经济发展的基础上，探讨中小企业发展之路。
探讨行业前景趋势 为23家新会员企业授牌
论坛上，中国中小商业企业协会常务会长任兴磊，商界传媒集团执行总裁周忠华，陕西股权交易中心副总经理姚晓雷等人发表了专题演讲，为现场企业家带来了最权威的行业政策解读与最前沿的行业前景趋势探讨，解读了效率重构下的商业模式发展趋势，帮助西部企业家寻找经济持续增长的驱动力，进而引领新一轮的商业变革头脑风暴。
此外，西安市中小企业协会进行了产业互联网与电商专业委员会成立揭牌仪式，签署了与蔡家坡百万平方米标准化厂房战略合作，完成了与西安市华夏教育慈善基金会的战略合作签约仪式，并为23家新会员企业授牌。
组织“野森林”慈善之夜 所筹善款将全部捐赠
陕西股权交易中心总经理穆世文、西商联合会会长于建安为获得“2017年度中国西部最具品牌影响力企业”十家企业颁奖。论坛结束后，西安市西部企业家商会还组织了“野森林”2017中国·西部企业家年会-慈善之夜，其中，慈善拍卖环节将会是整个年会的最大亮点，拍卖所得全部善款将会捐到华夏教育慈善基金会。
据悉，“长安论坛”已经连续成功举办了四届，西部企业家年会举办了两届，对西安地区的众多企业有较大影响。
编辑： 尤晓萌
娱乐好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏：决战丛林》将于明年1月12日，以3D、中国巨幕3D、IMAX3D、DOLBY CINEMA制式登陆国内院线，与大家见面。12-24
娱乐12-24
娱乐在曝光的定档预告及海报中，三个时空下不同人物在“咖啡”的影响下，各自的命运也发生着暴风般的转变。12-23
娱乐当地时间2017年12月20日，纽约，明星家人外出聚会，吉吉贝拉姐妹花黑白配，弟弟帅气有型。12-23
娱乐今年70岁的拉苏荣是著名蒙古族长调表演艺术家、国家一级演员，被称为新中国第二代蒙古族歌王。12-22
娱乐乌兰牧骑的队员们不仅为农牧民送去了欢乐，还帮助他们种地、挤奶、做饭，修理家用电器、普及科学知识。12-22
娱乐没有周润发、梁朝伟的帅气外形，也没有刘德华、张学友富有感染力的嗓音，曾志伟很清楚，自己和明星的距离差得很远。12-22
娱乐没过多久，”准姐夫“李晨转发范冰冰的微博写道：“给大家介绍一下，请大家多多关照。12-22
娱乐2017年12月21日，北京，唐艺昕现身机场，戴“东北帽”笑靥如花。12-22
娱乐KEY原本已于17日前往葡萄牙，但得知钟铉死讯后紧急赶回南韩，下机后直奔灵堂追思、为钟铉守灵。12-21
娱乐发布会上，赖声川和演员代表许晴将小“梦”放到舞台中间的大“梦”上，许下《如梦之梦》的“十年之约”，展开新一轮的启程。12-21
娱乐关晓彤现身机场，军绿色大衣配白帽青春靓丽。12-21