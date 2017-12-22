西部企业家年会西安举行 探讨中小企业发展之路

西部网（实习记者 尤晓萌）12月22日，第四届长安论坛暨2017中国·西部企业家年会，在西安大唐西市举行。记者了解到，本次论坛旨在立足西部区域经济发展的基础上，探讨中小企业发展之路。

探讨行业前景趋势 为23家新会员企业授牌

论坛上，中国中小商业企业协会常务会长任兴磊，商界传媒集团执行总裁周忠华，陕西股权交易中心副总经理姚晓雷等人发表了专题演讲，为现场企业家带来了最权威的行业政策解读与最前沿的行业前景趋势探讨，解读了效率重构下的商业模式发展趋势，帮助西部企业家寻找经济持续增长的驱动力，进而引领新一轮的商业变革头脑风暴。

此外，西安市中小企业协会进行了产业互联网与电商专业委员会成立揭牌仪式，签署了与蔡家坡百万平方米标准化厂房战略合作，完成了与西安市华夏教育慈善基金会的战略合作签约仪式，并为23家新会员企业授牌。

组织“野森林”慈善之夜 所筹善款将全部捐赠

陕西股权交易中心总经理穆世文、西商联合会会长于建安为获得“2017年度中国西部最具品牌影响力企业”十家企业颁奖。论坛结束后，西安市西部企业家商会还组织了“野森林”2017中国·西部企业家年会-慈善之夜，其中，慈善拍卖环节将会是整个年会的最大亮点，拍卖所得全部善款将会捐到华夏教育慈善基金会。

据悉，“长安论坛”已经连续成功举办了四届，西部企业家年会举办了两届，对西安地区的众多企业有较大影响。

编辑： 尤晓萌