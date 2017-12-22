"奥运项目进校园" 王立彬景瑞雪等体育名将与学生互动

专业篮球运动员们在与学生互动。
“奥运项目进校园“走进西安小学。
西部网讯（记者 陈嘉伟）“哇，好高呀。”“世锦赛冠军，好厉害。”随着一声声欢呼，摔跤名将世锦赛冠军、奥运会银牌得主景瑞雪，亚运会赛艇冠军杨翠萍，全运会女子跳马冠军杨佩，全国艺术体操赛全能冠军常琪，著名篮球运动员王立彬等走进西安小学，与西安小学的师生展开了一场别开生面的互动交流。
活动现场，西安小学的学生们首先展示了超高的篮球天赋，尤其是几名女同学的漂亮的上篮动作赢得了阵阵掌声，随后小运动员们还与专业的运动员们进行了罚球线投篮等项目互动。五年级的学生李卓臻说自己一直很喜欢篮球，这次能有这样的机会与专业运动员互动很难得，“他们打的太好了，我要像他们学习，多多训练，打得更好。”李卓臻说。
活动上，西安小学的健美操队、啦啦操队、武术队等都献上了精彩的表演，陕西省体操中心的小运动员们也为同学们献上了专业的体操表演。
西安小学校长吴积军说：“此次活动就是希望通过这些体育名将，激发学生们对体育运动的热爱，希望学生们成长为文化课成绩和身体素质双优秀的人才。”
据了解，通过奥运项目进校园，加强竞技体育后备人才培养是陕西省教育厅、体育局推进体育强国战略的一项具体举措，活动通过让获各种荣誉的体育明星等走进中小学校，激发学生们对竞技体育的热情，从而发现竞技体育后备人才，指导后备人才培养。
编辑： 焦晓珊
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