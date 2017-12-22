秦华六村堡望城一路营业厅启用 弥补西安西北区域空白

西部网讯（记者 彭芬） 记者从西安秦华天然气公司获悉，秦华天然气六村堡望城一路营业厅于近日正式对外营业。截至目前，秦华14个营业厅分布在市区各区域，负责西安市240万用户的天然气相关业务办理，同时还有千余个代售气网点，为用户提供专业高效的优质服务。
秦华六村堡望城一路营业厅正式对外营业
据悉，六村堡望城一路营业厅位于建章路与望城一路十字向东300米处，毗邻望城花园、八家滩村社区、 名都新城、长庆和兴园等小区，综合服务范围可辐射汉城遗址公园、三桥、阿房宫、六村堡等西安市西北 方向的诸多地区，弥补了区域服务空白，使营业厅的分布更加科学合理。
厅内开设四个服务窗口，可办理居民用户、非居民用户的购气、开户、过户、补办IC卡、分户挂表及相关客户咨询等业务，满足客户多种需求，“一站式”服务。
再添售气缴费新渠道 支持在线缴费
近日，西安秦华天然气公司与西安银行合作推出的天然气缴费业务已全面上线，支持西安银行微信公众号及西安银行手机银行在线缴费功能。
用户可添加“西安银行”微信公众号或下载“西安银行”APP，进行绑卡后即可购气。缴费成功后可搜索就近西安银行24小时ATM自助终端机进行写卡。
编辑： 焦晓珊
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