饺子馆被围得里三层外三层。

西部网讯（记者 赵昊 实习记者 尤晓萌 梁筱怡）今天（12月22日）是中国农历24节气中的冬至，是北半球一年当中白天最短，黑夜最长的一天。“数九隆冬”一词指的就是冬至后愈发严寒的冬天即将开始，而在这一天，中国北方的居民大多喜食饺子，故有“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”的民谣。

中午时分，在一家生意火爆的饺子馆门口，前来排队吃饺子的食客已经将这家不大的店面围了个水泄不通，楼上楼下都坐满了客人，连路边露天桌椅也座无虚席，尽管如此，仍有不少人手里拿着取餐票在焦急的排队等座。

记者看到，中午来这里吃饺子的人平均排队时间在1小时以上，而且由于需求量太大，饺子馆只供应了大肉混合馅和牛肉韭黄馅两种。“今天分的太细致根本煮不出来，这两种分类基本满足了大部分食客的需求。”在闲聊间，饺子店老板又马不停蹄的开出了十余张取餐票。

据了解，为了迎接冬至的到来，这家饺子馆从一周前就开始着手准备，并于昨天下午已经卖出了200多斤冷冻饺子。“我们今天准备了500斤左右的饺子，能做1000多碗，预计到下午7点左右就会全部卖空。”饺子馆老板告诉记者，今天吃饺子的高峰从早上9点就拉开了帷幕，第二波高峰从中午11点开始，持续到下午3点左右，到晚上6点将迎来第三波高峰。

在后厨，煮饺子的师傅正在一口大锅前忙碌着，锅里煮好的500个饺子几乎在捞出的瞬间就被排队的食客瓜分一空，而配蘸料的师傅同样忙得顾不上喘息。

在餐桌前，正在吃饺子的高先生表示，冬至是个比较特别的日子，昨天他和家人一起包了饺子后，今天又来饺子馆吃，他说“我觉得冬至吃饺子在北方已经形成一种文化，吃饺子寓意着吉祥和好兆头。”

正在排队的宁女士是专程从北京来看望自己在西安工作的儿子，正巧赶上今天冬至，就和儿子一起来这里吃饺子，“我每年冬至都吃饺子，只不过今年是和儿子一起吃，因为一年和儿子就见两三次，所以尽管从11点排队到现在，我还是很高兴。”宁女士笑着说。

小冯是西安邮电大学大二的学生，今天她和9个同学一起来吃饺子。“我是贵州人，我们冬至都是吃羊肉、米粉，来这上学就跟着她们一起吃饺子了。”一同前来的学生小李表示，冬至在家自己也不吃饺子，但和同学一起吃饺子挺有意思的，问及知不知道冬至其他的习俗，她表示“我就知道冬至吃饺子不冻耳朵，别的就不知道了。”