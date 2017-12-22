“见义勇为”英雄李国武家人申明不再接受爱心捐赠。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 拓紫云) “见义勇为”英雄李国武的大哥李国斌，今天（12月22日）通过我台对社会各界爱心人士的捐赠和关注表示感谢，并称从现在起，不再接受各类捐赠，希望将更多爱心送给更需要的人。

李国武生前在西安世纪金花赛高购物中心保安部任保安。今年12月10日上午8点33分，李国武在见义勇为施救跳楼妇女时不幸牺牲。见义勇为英雄李国武舍己救人的事迹，在社会上持续关注，大家对他危急关头的英雄行为纷纷点赞。

西安市民：“人是个好人，确实是个好人，值得敬佩的一个好市民。”

今天上午，李国武的大哥李国斌说，事情发生以后，西安市各级政府部门和社会各界人士纷纷向他家伸出了援助之手，他们全家对此表示感谢，并表示他们不再接受任何爱心捐赠。

李国斌：“谢谢连日来政府相关部门及国武生前所在企业和社会各界爱心人士对我们家庭的关怀和关注，现在我们的父母有自己的退休金，女儿每月也会得到企业的一笔抚养费，直至18岁，现在国武后事已经安排妥当，希望社会爱心捐款去帮助更需要帮助的人，谢谢！”

编辑： 高政超