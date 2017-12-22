省树省花省鸟及最可爱野生动物征文摄影大赛落幕

12月22日上午，“我最喜爱的省树、省花、省鸟及最可爱野生动物”征文摄影大赛颁奖仪式在西安举行。
西部网讯（记者 贺桐） 今天（12月22日）上午，“我最喜爱的省树、省花、省鸟及最可爱野生动物”征文摄影大赛颁奖仪式在西安举行，80名参赛选手获表彰。
此次征文摄影大赛由陕西省森林文化协会、陕西省林学会、陕西省花卉协会、陕西省野生动植物保护协会联合举办，是去年在全省开展的推荐省树、省花、省鸟及最可爱野生动物活动的继续和补充。
大赛从今年1月10日征集稿件以来，共收到来自全国各行各业作者的征文作品1430篇，摄影作品564组/幅。经过评委严肃认真评选，祁云枝《黄土之魂》等30件作品分别获得征文比赛前三名，夏永光等29人系列组照分别获得摄影作品前三名。
省林业厅厅长李三原说，这些作品生动展现了近年来陕西林业生态建设成就，向社会普及生态文明理念，弘扬森林文化，推动全省生态文明建设，激发人们热爱祖国、热爱家乡、保护环境的感情，增强人们植树、护绿意识，营造崇尚自然、亲近自然、回归自然的社会氛围，确立人与自然和谐的生态理念。
编辑： 张娟
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