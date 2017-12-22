"冬至"后陕西多地迎来最冷时段 未来3天关中有霾

连续多日的晴好天气戛然而止，未来3天关中地区有轻到中度霾。
西部网讯（记者 秦振） 今天(12月22日)迎来“冬至”节气，不仅仅是到了吃饺子的时候，也表示着寒冬已经来临。而据记者从陕西省气象台了解到的最新情况，除了寒冷到来之外，让人生厌的雾霾也随之而来。预报显示，未来三天陕西大部分地区天气以晴为主，关中地区有轻到中度霾。
数据显示，近段时间陕西多地以晴天间多云为主，大部分地区大气扩散条件较好。早晨最低气温分布中，陕北大部-15.1～-6.4℃，最低吴起和富县-15.1℃；关中大部-12～-1.6℃。其中西安城区-3.5℃左右徘徊，陕南大部则为-8.4～-2.4℃。
陕西省气象台首席预报员刘勇表示，由于近期晴朗少雨，昨日陕西大部分地区森林火险气象等级为四到五级（高度至极度危险），近期需加强防范。
“今天冬至节气，冬至日是北半球各地一年中白昼最短的一天，并且越往北白昼越短。冬至到小寒、大寒期间是一年中最冷的时段。”刘勇提醒市民在此期间要更加注意防寒保暖，以防感冒等呼吸道和心脑血管疾病的发生。
记者了解到，受西北气流影响，未来三日陕西多地天气以晴为主,关中将有轻到中度霾。
编辑： 焦晓珊
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