陕历博即将亮相《国家宝藏》 馆长独家透露为何选它们

杜虎符。

葡萄花鸟纹银香囊。

阙楼图。

仪仗图。

西部网讯（记者 敬泽昊） 由中央电视台联合故宫博物院等九家中国顶级博物馆联手打造的大型文化类节目《国家宝藏》，播出之后在全社会掀起了一股文物热。而就在本周日（12月24日）晚7:30，观众期待已久的陕西历史博物馆，也将携三件馆藏文物登场亮相。

这次陕西历史博物馆选取的三件文物，分别是杜虎符、葡萄花鸟纹银香囊和懿德太子墓阙楼仪仗图壁画。最后一件因为被列入到“陕历博十八件国宝文物”而名声在外，剩下的两件在陕西历史博物馆收藏的众多文物之中，其实并不显眼。所以有很多人疑惑，为什么选了这三件文物？

陕西历史博物馆党委书记、馆长强跃在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，选这三件文物，首先看重的是它们背后所蕴含的厚重的历史。杜虎符是秦国军事制度的化身，代表了君王的权威性，是封建专制王朝的缩影。葡萄花鸟纹银香囊则反应了唐代仕女生活和中外文明交流，而内部陀螺仪技术的应用，也体现了中国古代工艺水准的精湛。而懿德太子墓阙楼仪仗图壁画，则让唐代高等级建筑的模样从史料中的文字记载，变成了活灵活现的实物力证，对文化的传承与发展，发挥了重要的作用。

如果仅以历史的厚重来选择文物，恐怕有资格亮相《国家宝藏》舞台的就不仅仅只有三件文物了。强跃说陕西历史博物馆共收藏170多万件文物，汇聚在一起就是一部中国历史，这种优势在全国没有几个博物馆具备。而赫赫有名的馆藏18件国宝文物，便是陕历博丰富馆藏的缩影，虽然时代不同，但它们的共性便是背后所蕴含的历史十分厚重。

“央视要保证节目中出现的文物种类不要太过重复，为了避开其它博物馆，才敲定了这三件文物来代表陕历博。”强跃解释道。

央视放出的节目预告中，著名演员刘奕君、马苏和郭涛将分别分别演绎这三件文物的前世今生。而著名建筑大师，同时也是陕西历史博物馆的设计者张锦秋，将出现在节目中，和演员共同守护国宝。届时广大网友也可以为这三件文物投票，得票最多的将代表陕西历史博物馆，亮相在故宫博物院举办的《国家宝藏》特展上。

编辑： 彭芬