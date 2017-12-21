职工福利出新标准 工会可组织会员看电影开展春秋游

西部网讯（记者 鄢山宇）职工年底福利怎么发？中华全国总工会日前制定《基层工会经费收支管理办法》（以下简称《办法》），就工会经费用于服务职工的各项开支再次做出明确规定。值得关注的是，工会经费不仅可以用于职工集体福利支出，还将覆盖范围从逢年过节、会员生日，扩大到婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出等。

工会经费可用于六大类职工福利

《办法》规定，工会经费可以用于职工集体福利支出，包括基层工会逢年过节和会员生日、婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出等，均被写进了新《办法》中。《办法》还规定，工会经费可以用于基层工会对困难职工提供资金和物质帮助等发生的支出。工会会员本人及家庭因大病、意外事故、子女就学等原因致困时，基层工会可给予一定金额的慰问。

《办法》规定，工会经费用于六大类职工福利：

一、工会经费可以用于基层工会组织的职工素质提升补助和职工教育培训优秀学员的奖励。

二、工会经费可以用于基层工会组织的文体活动优胜者的奖励支出。

三、基层工会可以用会员会费组织会员观看电影、文艺演出和体育比赛等，开展春游秋游，为会员购买当地公园年票。基层工会组织会员春游秋游应当日往返，不得到有关部门明令禁止的风景名胜区开展春游秋游活动。

四、工会经费可以用于职工集体福利支出，包括基层工会逢年过节和会员生日、婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出等。其中，逢年过节的年节是指国家规定的法定节日和经自治区以上人民政府批准设立的少数民族节日。工会会员结婚生育时，可以给予一定金额的慰问品。工会会员生病住院、工会会员或其直系亲属去世时，可以给予一定金额的慰问金。工会会员退休离岗，可以发放一定金额的纪念品。

五、工会经费可以用于基层工会组织开展的劳动模范和先进职工疗休养补贴等。

六、工会经费可以用于基层工会对困难职工提供资金和物质帮助等发生的支出。工会会员本人及家庭因大病、意外事故、子女就学等原因致困时，基层工会可给予一定金额的慰问。

陕西如何落实？每年节日慰问品总额不超1000元

陕西如何贯彻落实普通职工特别是一线职工的正常福利?新规刚刚发布，记者从陕西省总工会获悉，《陕西省总工会关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理有关规定的意见》为基层工会在经费管理使用方面提供了具体操作办法。除了这次扩大到婚丧嫁娶、退休离岗的慰问支出，陕西普通职工 慰问、补助、奖励项目还包括5大类：逢年过节向全体员工发放少量节日慰问品;会员生日慰问;会员个人和家庭困难补助;组织会员观看电影、开展春游秋游等集体活动;职工文体活动经费、职工教育方面优秀学员(包括自学)的奖励等。

具体发放标准为：

1.逢年过节少量慰问品发放标准。根据《补充通知》，“逢年过节”的年节是指国家规定的法定节日;“节日慰问品”原则上为符合中国传统节日习惯的用品和职业群众必需的一些生活用品等。逢年过节慰问全年一般不超过三次，每位会员每年节日慰问品总额一般不超过1000元。

2.会员生日慰问。会员本人过生日，工会应慰问祝贺。基层工会可以向会员送生日蛋糕等慰问品，也可向会员发放指定蛋糕店的领取蛋糕券。慰问品费用不超过200元。

3.会员个人和家庭困难补助。会员个人因病或家庭早于灾害等原因，生活遇到较大困难，看望慰问时，根据困难程度，可给予300元至1000元救助;特别重大困难。工会可争取单位行政给予更多救助。

4.用会费组织会员观看电影、开展春游秋游等集体活动的支出

用会费组织员工观看电影时，应尽量统一组织;因会员工作性质、时间等原因不能统一组织的，可发放同等价值电影观摩券;电影观摩券发放应签收到位。用会费组织会员开展春游秋游等集体活动，一年不超过两次，并应严格控制在省内，做到当日往返。当会费不足时，基层工会可以用工会经费予以适当弥补。

5.职工文体活动费用的开支及职工教育优秀学员(包括自学)的奖励基层工会参加上级统一组织的大型文艺汇演、体育比赛、确需购买服装的，人均不得超过500元。对因参与活动而误餐的工会干部和工会会员及其他员工，参照当地工作餐的标准，以现金或实物形式给予补贴。

工会经费不能“任性花”

不过，工会经费也不能“任性花”。《办法》要求基层工会在工会经费开支中，应严格执行以下规定：

1、不准使用工会经费请客送礼；

2、不准违反工会经费使用规定, 滥发奖金、津贴、补贴；

3、不准使用工会经费从事高消费性娱乐和健身活动；

4、不准单位行政利用工会账户,违规设立“小金库”；

5、不准将工会账户并入单位行政账户,使工会经费开支失去控制；

6、不准截留、挪用工会经费；

7、不准用工会经费参与非法集资活动，或为非法集资活动提供经济担保；

8、不准用工会经费报销与工会活动无关的费用。

编辑： 彭芬