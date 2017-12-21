比去年西安入冬天气如何 多11个优良天少17个重污染

西部网讯（记者 鄢山宇）入冬以来，朋友圈里晒蓝天的朋友越来越多，往年的雾霾不见了踪影。12月21日，记者从西安市环境保护局获悉，今年11月以来西安环境空气质量优良天数达到17天，与去年同期相比增加了11天。重度污染天数为3天，与2016年同期比较减少了17天。大家最讨厌的严重污染天一个也没有。
重度污染天与去年同期相比减少17天
据西安市环境保护局统计，从国家环保部全国环境空气质量实时发布平台上的数据显示，今年11月以来西安环境空气质量优良天数达到17天，与2016年同期相比增加了11天；重度污染天数为3天，与2016年同期比较减少了17天。大家最讨厌的严重污染天一个也没有，与2016年同期比较减少了5天。
从PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）、SO2（二氧化硫）、CO（一氧化碳）这些污染物的平均浓度来看，与2016年同期比较分别下降34.4%、38.9%、17.6%、27.5%。
每周领导带队检查3次 发现各类大气污染问题42个
为做好“冬防期”大气污染防治工作，西安市全力抑制PM10、PM2.5上升趋势，以煤、尘、车、烟污染控制为重点，专项整治、联合执法，大幅降低重点区域、重点行业、重点时段污染，重点实施33项攻坚措施（简称“冬33条”)。并建立了全市铁腕治霾领导责任清单，带队开展督导检查。每周坚持明查一次，暗访一次，夜查一次。
截至目前共检查各类点位227个，涉及建设工地、两类企业、电厂及燃煤供热企业、污水处理厂、渣土通道值守点及尾气夜间检测点、夜市集中经营区等。共发现各类大气污染问题42个，对发现的问题现场要求立即整改，并由市铁腕治霾办督办整改进度，对较为严重的问题移送市铁腕治霾督查考核问责办建议追责。
除此之外，专门组建了铁腕治霾督查队伍，采取交叉检查的方式，确保20个区县、西咸新区5个新城每天都有10人督查队伍在一线开展不间断督查。同时，建立起严格的督查通报、督查考核、督查问责机制，真正在全市形成铁腕治霾的天罗地网和高压态势。
编辑： 彭芬
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