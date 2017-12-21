儿女均患尿毒症，宝鸡夫妇攒钱给娃做肾移植手术。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 鞠显毅）说起尿毒症，大家都谈之色变，宝鸡朱师傅的两个孩子不幸双双患上了尿毒症，这打击让他一时难以承受。
朱媛的叔叔：“医生说，肾萎缩已经到后期了。”
朱媛的母亲：“我一听就觉得天都塌了，我都不想活了。”
今年20岁的宝鸡女孩儿朱媛是大一学生，上个月不小心感冒了，当时她也没在意，只是买了一点药，可那次感冒持续了两个星期都没有好转，她就赶紧给母亲打了电话。
朱媛的母亲：“感冒时间长，她就说觉得咽喉里面有东西，咽不下去。”
朱媛的母亲张女士，带孩子去西安交大一附院查了查，可结果对张女士而言犹如晴天霹雳。
朱媛的母亲：“化验出来医生就说是尿毒症。”
屋漏偏逢连阴雨，朱媛还有一个同样患有尿毒症的弟弟。
朱媛的叔叔：“我哥是一个农民，在外面打工，确实很不容易。儿子刚做完手术，女儿立马成这样。确实对这一家伤害很大。对我们这些亲戚朋友而言，感觉很痛心。”
朱媛的母亲张女士说，家里一共三个孩子，两个女儿一个儿子，都在上学。家里的收入全靠在工地打工的丈夫。在给儿子治病的两年时间里，花了五十多万，家底掏空了不说还欠了亲戚朋友20多万。儿子刚刚做完肾移植手术，时隔一个月，女儿又患上了同样的病。
朱媛的母亲：“我儿子得这病，我都受不了了，没想到我女儿也得这个病了，我都不知道我该咋办，我都没办法了。”
朱媛的叔叔：“这个窟窿实在太大了，我们这些亲戚朋友也只是绵薄之力，实在没办法了，只能求助社会。”
朱媛今年刚刚考上大学，本来可以好好描绘未来的蓝图，可是不幸突然降临。目前她在西安交大一附院接受每星期两次的血液透析治疗，她渴望回到学校，继续描绘多彩未来，如果电视机前的您想帮帮她，请直接联系她的家人。
联系电话：156 9173 3109
编辑： 张娟
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