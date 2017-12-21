西安教育局下发应对重污染天气应急预案 分四个等级

西安教育局下发应对重污染天气应急预案。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张妙研 任建明）今天，记者从市教育局下发的《西安市教育局应对重污染天气应急预案》中获悉，一旦西安市出现重污染天气，市教育局将分四个等级启动预案，幼儿园、中小学根据预案等级减少或停止户外活动；一旦启动Ⅰ级应急响应，幼儿园、小学、初中学校采取停课措施。

据悉，Ⅳ级应急响应措施为：幼儿园、中小学及同等学历学校减少户外活动；学校基建工地采取抑尘措施；学校门口应设立重污染天气响应告示栏，明确响应级别和采取的应急响应措施等。Ⅲ级应急响应措施为：幼儿园、中小学及同等学历学校停止户外体育课、课间操、升国旗、运动会等活动（在室外停留不超过30分钟的教学参观、社会实践的等活动不受影响）；准备进行的大型户外体育竞赛改期或取消等。

Ⅱ级应急响应措施为：幼儿园、中小学及同等学历学校停止所有户外课程和活动；学校基建工地停止涉土、喷涂粉刷、拆除、切割施工等。Ⅰ级应急响应措施为：幼儿园、小学、初中学校采取停课措施，高中及同等学历学校停止所有户外课程及活动；学校基建工地停止施工；寄宿制学校停课不放假；中等职业学校在外实习的学生不停止实习；偏远地区（山区）学校可根据所在地实际空气质量情况，采取相应措施；西安教育电视台及时公布相关公告和响应措施，做好西安市大学区优质教育资源共享平台相关工作等。

编辑： 张娟